“No está en campaña política, no se necesita su presencia”: Congresistas piden a Dina Boluarte no viajar a Puno

Luego del jalón de cabello y ser llamada asesina en Ayacucho, la presidenta Dina Boluarte no descartó viajar a Puno, pese a que es otra de las regiones en las que se rechaza su presencia. Al pedido de familiares de las víctimas que fallecieron durante las protestas en su contra se le suman distintos congresistas.

Consultado por el tema, el legislador Luis Aragón, de Acción Popular, mencionó que el mejor homenaje que puede hacer la dignataria es presentar un banco de proyectos de inversión pública avanzados, listos para financiamiento, en lugar de ir.

“Solo así, porque si [va] se interpreta como actos de provocación. Todavía la población está muy sensible por las muertes, tiene que hacer un mea culpa, tiene que actuar con prudencia”, declaró a las cámaras de Canal N.

Parlamentario exigió al Ejecutivo que haga un mea culpa por los fallecidos durante las protestas en su contra. | Congreso

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, le recordó a la mandataria que “no está en campaña política” y que no es necesaria su presencia al momento de inaugurar obras.

“La situación en Puno no ha sido controlada totalmente, hay una animadversión hacia ella clara y demostrada en varios sitios. No debe ir de ninguna manera, atenta contra la seguridad. Ella es la presidente del Perú y las fuerzas que están a sus órdenes para protegerla no pueden llevarla a un lugar de riesgo. Para cada lugar que viaje debe haber un análisis de inteligencia de la zona y no arriesgarla inútilmente, no está en campaña política, está gobernando el país y no se necesita su presencia para hacerlo, lo puede hacer la autoridad local, pareciera que está en campaña”, cuestionó.

En ese sentido, sostuvo que debe cambiar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, pues “la está llevando al vacío, no puede ser que sea tan irresponsable”.

Portavoz de la bancada celeste también pidió que la mandataria no se traslade a Puno. | Congreso

Otra de las figuras políticas que se sumó al pedido de que no acuda a Puno es Roberto Sánchez, congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, quien consideró que “no puede ir a bailar” a un lugar que enlutó durante las protestas contra su gestión.

“Hay legitimidad de su propia agenda, pero es importante también que esto sea en un clima de respeto, no de provocación. Si hay un problema de justicia, no puedes ir a bailar un carnaval; es fundamental sentarnos y encontrar la razón de estos desencuentros, porque no son cosas descabelladas, sino justicia”, mencionó.

“Es crucial que se evalúe los temas de fondo, las fotos no son la realidad, es todavía una agenda de justicia pendiente y una profunda crisis de desconfianza, además de un enfrentamiento de poderes que está poniendo en segundo plano el empleo, la inseguridad ciudadana, la lucha contra la violencia familiar e infantil”, agregó.

Exministro cercano a Dina Boluarte se mostró en contra de su presencia en Puno. | Congreso

“Su presencia podría generar un caos social”

Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca, solicitó a la mandataria y al premier Alberto Otárola no acudir a Puno, donde en un solo día “se enlutaron a 18 familias y se reportaron 500 heridos”.

“Exigimos que no pisen tierras puneñas, que dejen en paz a la población. El pueblo de Puno aún está con las heridas abiertas, aún tiene el dolor de lo que ha sucedido el 9 de enero y, por lo tanto, decimos que su presencia podría generar un caos social”, declaró.

¿Qué pasó en Ayacucho con la presidenta Dina Boluarte?

Durante una actividad oficial, la mandataria fue agredida por familiares de fallecidos en protestas contra su gestión. Mientras Ruth Bárcena, presidenta de la Asociación de familiares asesinados y heridos en Ayacucho, burló la seguridad del Estado para jalarla de la blusa e increparla por la falta de justicia, Ilaria Aime se acercó por detrás y le jaló el cabello.