Claudia Portocarrero responde a la esposa de Dilbert Aguilar: “Él es mi familia, nos conocemos hace más de 18 años”

Fuertes declaraciones. Claudia Portocarrero, expareja de Dilbert Aguilar, no titubeó al hablar con un medio local acerca de la situación de su expareja, quien recientemente fue hospitalizado debido a una neumonía severa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de EsSalud de Angamos, en Miraflores. Además, abordó la comunicación que tuvo con la actual esposa, Jhazmin Gutarra.

En sus declaraciones, la exbailarina dejó claro que su preocupación principal está centrada en la salud del cantante de cumbia y no en las circunstancias mediáticas. “Yo tuve una comunicación con ella y está un poco fastidiada, incómoda por toda la información que había salido en los medios y porque se ha hecho público. No está molesta, pero sí incómoda”, expresó Portocarrero.

La ‘Ñañita’ hizo hincapié de estar preocupada por la salud de Dilbert, ya que comparten una larga historia de conocerse: “Yo le dije que no tengo nada que ver porque yo me enfoco en Dilbert, no en la prensa (…). Él es mi familia, nos conocemos hace más de 18 años”, señaló. Como se recuerda, Claudia Portocarrero dijo no haber recibido información sobre la salud del cumbiambero.

“Empecé a llamarlo y no me contestaba; entonces, me contestó Jazmín (su pareja). Yo le pregunté cómo estaba él y no me contestaba. Hasta que empecé a buscar por todos los hospitales, hasta que encontré el parte de él”, dijo la exmodelo en aquella oportunidad.

¿Qué dijo Jazmín Gutarra sobre Claudia Portocarrero y su amistad con Dilbert Aguilar?

Jazmín Gutarra señaló que ha mantenido discreción sobre la condición médica de su esposo, Dilbert Aguilar, quien ya se encuentra fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Destacó que solo la familia directa y personas cercanas tienen derecho a recibir información sobre la salud de Aguilar, desestimando las expectativas de Claudia Portocarrero al respecto.

“Respeto la relación de amistad que pueda tener mi esposo con ella, no sé qué decirte. Si no le contesté fue porque estoy en atrejeos, pero decir cosas así, fuera de contexto, está por demás. (...) No tiene derecho de saber de mi esposo”, afirmó Jazmín Gutarra.

“Sí, le hice llegar a saber cosas de su salud, se lo hice llegar. Sí, le comenté, pero me apena bastante que ella quiera ponerme en contra o de la familia, cosa que no va a pasar”, agregó a El popular.

Jazmín Gutarra niega que Dilbert Aguilar tenga fibrosis pulmonar

Como se sabe, Jazmín Gutarra brindó detalles sobre la salud del reconocido cantante de cumbia tropical, quien se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Contrario a algunas informaciones previas, Gutarra aclaró que la razón del ingreso de Dilbert Aguilar no fue la fibrosis pulmonar, sino una neumonía severa. Según Jazmín, su esposo está “fuera de peligro y estable” tras pasar seis días en la UCI.

Además, informó que su esposo no se encuentra en estado crónico, sino que la decisión de mantenerlo en la UCI responde a la necesidad de utilizar algunas máquinas que contribuirán a su recuperación.

“Él está estable. Está fuera de peligro. Quiero comentar que mi esposo (Dilbert Aguilar) jamás ingresó por fibrosis pulmonar, si no por una neumonía severa. Hoy es el sexto día que se encuentra en UCI, pero no porque su estado sea crónico, sino porque prefieren mantenerlo en ese lugar porque hay máquinas que aún va a necesitar y que lo van a ayudar a recuperarse”, afirmó Jazmín Gutarra.