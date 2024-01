Dilbert Aguilar fue internado por cuadro de fiebre que lleva diez días: “Ha llegado con dificultad respiratoria”

Dilbert Aguilar fue internado por cuadro de fiebre que lleva diez días. (Composición: Infobae)

En un giro inesperado, la noticia sobre la salud del reconocido músico Dilber Aguilar ha dejado a sus seguidores consternados y preocupados por el bienestar del talentoso artista. Actualmente, el cantante se encuentra luchando por su vida en el hospital de EsSalud de la avenida Angamos, enfrentando complicaciones relacionadas con una fibrosis pulmonar.

Aguilar, reconocido por su voz única y su impactante presencia en el escenario, ha enfrentado desafíos significativos en los últimos tiempos debido a su batalla contra esta enfermedad respiratoria. Hace unos meses, el cantante impresionó a su público al presentarse utilizando un tanque de oxígeno en el complejo municipal del distrito de La Ramada, en la provincia de Cutervo, región de Cajamarca.

Este episodio dejó en claro que el artista estaba en un delicado estado de salud, pero su determinación y deseo de no decepcionar a su público le llevaron a seguir actuando. Según recientes declaraciones del doctor Marco Almeri, el artista continúa luchando por su vida tras enfrentar una fibrosis pulmonar, y actualmente está sometido a un tratamiento con potentes antibióticos de amplio espectro.

Dilbert Aguilar en estado crítico y su familia viajó hasta Lima para cuidarlo. | difusión

Dilbert Aguilar fue internado por cuadro de fiebre que lleva diez días

Por otro lado, el médico también reveló que Dilber Aguilar fue internado debido a un cuadro de fiebre persistente que lleva más de diez días. La gravedad de la situación ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes esperan noticias alentadoras sobre la recuperación del artista.

“Ha llegado con dificultad respiratoria, no es un cuadro menor, tanto así que ha requerido de cuidados intensivos”, sostuvo el doctor Almeri, revelando que Aguilar presenta una situación preocupante con el pulmón izquierdo muy comprometido. Debido a esto, el músico ha tenido que ser conectado a un balón de oxígeno para recibir el soporte necesario para su respiración.

Adicionalmente, el médico resaltó la notable fortaleza con la que ‘el pequeño grande de la música’ está enfrentando esta situación. A pesar de la gravedad de su estado, el músico se encuentra despierto y colaborando activamente, aspecto que se espera contribuirá a una pronta recuperación. “Esto habla de la fortaleza con la que está afrontando esta situación”, acotó.

¿Qué le sucede a Dilbert Aguilar? El cantante de cumbia se encuentra en UCI desde el 19 de enero. | composición/Infobae Perú

Vale indicar que, Dilber Aguilar se encuentra en estado crítico y ha sido ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de EsSalud de Angamos, ubicado en Miraflores. La noticia fue revelada por el programa ‘Amor y Fuego’, indicando que el cantante enfrenta una grave situación a causa de una fibrosis pulmonar, y ha estado hospitalizado desde el 19 de enero.

A pesar de que la familia había optado por mantener en privado la salud del artista, tomaron la decisión de hacerlo público recientemente. “Repentinamente, se puso mal cuando estaba en una presentación en el interior del país. De inmediato lo trasladaron a un centro de la zona, luego lo derivaron a nuestra capital”, dijo una persona cercana a la familia del cantante al Diario Expreso.

Claudia Portocarrero afectada por salud de Dilbert Aguilar

La reconocida actriz Claudia Portocarrero ha expresado su profunda preocupación por la salud de Dilber Aguilar en declaraciones al programa “Todo se Filtra” de Panamericana televisión. En sus declaraciones, la exmodelo reveló que no cuenta con mucha información sobre lo sucedido con el cumbiambero y que, a pesar de llamar a su actual conviviente en busca de detalles, no obtuvo la información que buscaba. La incertidumbre sobre el estado de salud de su expareja ha dejado a la actriz visiblemente afectada.

“Sé que está en UCI, que está con una fibrosis y que está internado desde el día 19. Fui a buscarlo al hospital y para conocer más información, pero no pude por el cambio de horario del personal”, manifestó.

“No me siento nada bien y no puedo hablar por respeto a su familia y porque no sé nada. No estoy en condiciones de hablar porque no estoy bien, para mí Dilbert es mi hermano, he compartido mi vida durante muchos años y no es algo para tomar a la ligera”, manifestó la popular ‘Ñañita’.