Salomón Lerner: Se debe respetar la memoria y verdad de las víctimas en periodos de violencia

Salomón Lerner, expresidente de la CVR, en el encuentro sobre 'Museos de Memoria en Europa y América Latina' del LUM. (Foto LUM)

Salomón Lerner Febres, jefe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp) y expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), reflexiona sobre la importancia de que existan museos de memoria y comisiones de la verdad que hayan logrado exponer los hechos de un pasado violento o autoritario en el cual se han producido masivas violaciones a los derechos humanos.

La verdad y memoria son palabras diferentes, no debemos confundirlas, indica Lerner, pero están estrechamente vinculadas en los procesos de búsqueda de justicia para las víctimas. Pues en el caso del Perú, la CVR intentó buscar la verdad, a través del recojo de testimonios de los sobrevivientes (memorias), las cuales fueron analizadas, documentadas e investigadas para determinar crímenes cometidos por actores armados o autoritarios.

Por otro lado, un museo de memoria, si bien no busca un sentido judicial de la verdad, es decir, tipificar el crimen, identificar responsables y reparar a las víctimas, la debe respetar. Por tanto, este espacio “debe respetar la existencia de crímenes y su gravedad; la existencia de víctimas, y los daños sufridos por la violencia. Para garantizar una memoria humanitaria”, enfatiza el expresidente de la CVR, quien detalla a continuación más sobre el compromiso de la sociedad con recordar los periodos pasados de violencia para no volver a repetirlos.

Salomón Lerner Febres plantea una salida para la crisis política en Perú.

¿Cómo hacer que los museos de memoria sean un grito para que violaciones a los derechos humanos nunca más vuelvan a ocurrir?

Cumpliendo una doble tarea. Mostrando aquellos hechos violentos que han pasado, pero de alguna manera abriendo caminos para que eso eduque a la gente, de hacer conocer las causas por las cuales eso sucedió. Y así se aprenda, para no cometer nuevamente errores que llegarían a eso. El Museo es una institución presente, pero que evocando el pasado nos proyectan al porvenir. No simplemente busca distraer a la gente.

Usted mencionó que el museo debe respetar la memoria y la verdad

Sí, está íntimamente vinculada verdad y memoria, pero lo que hacen las comisiones de la verdad muchas veces va más allá de aquello que un museo puede y debe hacer. La Comisión de la Verdad también apunta a las reparaciones de las víctimas, apunta a los juicios penales para los perpetradores, obviamente eso no lo hace el museo. La CVR de alguna manera filtra la memoria, para así entregar elementos que van a hacer conservados y manifestados, pero que también buscan reparación y justicia.

¿Y un gobierno que no respeta la memoria?

Hay una frase muy conocida. Quienes no conocen su pasado están casi obligados a repetirlo. El futuro justamente se abre siempre como un campo de posibilidades a ser una reiteración de aquello que ocurrió según siempre una mejora. Una sociedad y sus autoridades deben obviamente recoger una tradición y cargar una historia, pero no para ser esclavos de esa historia, sino para que esa historia elegiré el campo del futuro.

Hemos visto una serie de violaciones a los derechos humanos en el período de diciembre a enero

Es verdad. Eso se ha puesto de nuevo nuevamente sobre el tapete como el poder tiene límites. Hay la tentación del poder, de desbordarse, de querer siempre más. Y se ha puesto de manifiesto la distancia que existe entre las autoridades y los ciudadanos. Falta un reconocimiento, expresado por la ciudadanía, de los derechos que tenemos todos, y que no son patrimonio de unos y no de otros. Eso coloca obligaciones al Estado, el cual debe estar al servicio de los ciudadanos y no sometiéndolos

Considera que es necesario una comisión en la verdad para ello o es un periodo distinto

En general, más allá de establecer una Comisión de la Verdad, debiera existir en la sociedad alguna instancia que esté atenta a todas las cosas que suceden y que las puedan exponer, explicar y si es necesario condenar. Es necesario una voz pública permanente que deben tenerla, además de las instituciones, las universidades. Los espacios de educación no solamente están ahí para formar profesionales que van a ganar dinero, sino para comprender al país, para orientar al país para tener una voz pública, que también debería tenerla los partidos políticos que no existen.

El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación tenía hasta once tomos. (El Peruano)

¿Cómo cultivar la memoria desde la educación?

Dándole un sentido mucho más rico. Desgraciadamente, lo que ya es una especie de tradición en nuestra educación escolar es enseñar la memoria simplemente como la repetición acrítica de cosas que a uno le enseñan sin dar mayores sentidos ni fundamentos. Una historia que queda simplificada a los héroes, a las batallas, pero no se explica si se quiere comprender, el Perú en su historia completa, cómo era la sociedad en esos tiempos, cómo estaba articulada, cómo eran las familias. Eso verdaderamente educar, enseñar críticamente, estableciendo diálogo con aquel, que es enseñado para así poder recibir mil preguntas y poder abrir horizontes

¿Usted considera que hay regresión en la sociedad peruana en desconocer la memoria o nunca se avanzó?

Creo que nunca avanzamos mucho. Aquí todavía existe una especie de matiz político en el peor sentido de la palabra que miran, aquello que nosotros padecimos, el conflicto armado interno, como simplemente esta guerra contra los terroristas, donde los ganadores son las Fuerzas Armadas, a las cuales les debemos honor y gloria. Se olvidan que hubo también delitos de lesa humanidad por parte de los militares. Entender también que en el terrorismo y Sendero Luminoso no simplemente estaba en aquellas personas que finalmente están en cárcel o murieron, sino que es una ideología que de algún modo pretende continuar.

También mencionó la presencia de varias memorias

Existen también las memorias de los perpetradores, las que orientan la violencia y justifican los crímenes. Eso está muy presente en el Perú, aquí aún prevalece eso que se llama una memoria salvadora, donde el salvador son las fuerzas armadas o un gobierno autoritario y hay unos salvados que deben obediencia a ellos. Hay que tener la memoria de eso para poder tener lucidez, llegar al momento de elegir, y no caer en la trampa, pues hay aquellos que ofrecen cosas muy lindas, pero en el fondo... es lo contrario.