Rafa Benítez quedó admirado con Renato Tapia por mejorar su nivel luego de confesarle que no lo quería en Celta de Vigo

DT de Celta de Vigo reveló conversación con Renato Tapia. (RC Celta)

El presente de Renato Tapia es para aplaudir. El peruano brilló en la victoria del Celta de Vigo ante Granada por la fecha 17 de LaLiga de España, se llevó los elogios de los periodistas de ESPN y el cuadro de Galicia lo eligió como MVP del partido por segunda vez en lo que va de diciembre.

Tiene un valor agregado. Y es que el popular ‘Cabezón’ no tuvo muchas oportunidades a inicios de temporada y se las ganó con mucha resilencia y trabajo. Así lo reconoció su técnico Rafael Benítez en su última conferencia de prensa previo al choque con Villareal por el certamen doméstico.

El ‘Conejo’ reveló que le comunicó al integrante de la selección peruana que no tenía espacio en su equipo. “Renato entra en el equipo y nos da características distintas a sus compañeros, es evidente. Lo he explicado mil veces que Renato terminaba contrato, estaba en la lista esperando a contratar a otro futbolista, me senté con él en mi despacho y le dije ‘estamos buscando a otro jugador, mientras tanto sigue trabajando’”.

Pese a ello, el mediocampista nacional continuó esforzándose para jugar en Celta. “Él, en ese momento, no estaba en la lista, ni primero, ni segundo, ni tercero, habían otros compañeros por delante. Aún así él sigue trabajando, compitiendo, va con la selección, compite, ahora tiene más posibilidades, nos está dando algo que nos faltaba, esa es la cosa positiva que hemos recuperado a un futbolista”.

Eso sí, el estratega español expresó que su elenco deberán modificar muchos factores. “Ahora estamos no encajando goles, consiguiendo empates y esa victoria (ante Granada), no significa que esté satisfecho, que diga ‘uy que bien, es una maravilla, estamos fenomenal, no’. Estamos consiguiendo resultados que antes no conseguíamos, pero debemos mejorar el juego, la intensidad y dándole equilibrio al equipo”.

La celebración de Renato Tapia tras ganarle a Granada.

Su mal presente en la selección peruana

En contraparte, Tapia no la ha pasado bien con Perú a lo largo del presente año. Los resultados no acompañaron a la ‘bicolor’ en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, sumando apenas 2 puntos de 18 posibles y ubicándose en la última posición de la tabla.

Fuera de las canchas, el volante de 28 años tuvo polémicas declaraciones que provocaron múltiples críticas hacia su persona. Por ejemplo, el periodista Eddie Flesichmann, en entrevista exclusiva con Infobae Perú, arremetió contra el jugador ‘celtista’.

“Se desubicó y se excedió con dar una entrevista llena de groserías en vivo ante toda la afición. Inclusive, sus discusiones en redes sociales con periodistas hablan de una falta de humildad para tolerar la crítica. Yo nunca lo he considerado como el capitán del futuro, tenía un perfil de líder que finalmente se desdibujó”, manifestó el también conductor de Willax.

Renato Tapia jugó 5 de los 6 partidos de Eliminatorias Sudamericanas 2026 - Créditos: Getty Images.

Próximo partido de Renato Tapia

Celta de Vigo afrontará su último compromiso del 2023 cuando visite a Villareal el miércoles 20 de diciembre a las 15:30 horas en el Estadio de la Cerámica. Su rival llegará golpeado luego de caer goleado 4-1 ante el poderoso Real Madrid fuera de casa.

Será un enfrentamiento directo para intentar alejarse de la zona de descenso de la Primera División de España. El elenco de Renato Tapia marcha en la antepenúltima posición con 13 puntos, a tres del ‘submarino amarillo’. De conseguir una victoria, los de Galicia podrían escalar hasta la decimotercera casilla.