Corte Suprema rechazó pedido de anular sentencia de Magaly Medina en demanda de Lucho Cáceres

Decisión de la Corte Suprema fue negativa para Magaly Medina .

Este 7 de diciembre, la Corte Suprema emitió su decisión sobre el caso Magaly Medina, quien pedió la nulidad de su sentencia en la demanda que le interpuso Lucho Cáceres, por el delito de difamación.

La periodista tendrá que cumplir la condena a 2 años de prisión suspendida y pagar la reparación civil de 70 mil soles.

Los jueces integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron:

1.- Declarar no haber nulidad en la Resolución 369, del 23 de mayo de 2023, emitida por la Novena Sala Penal de Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que confirma la sentencia del 2 de diciembre de 2022 dictada por el Primer Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió condenar a Magaly Jesús Medina Vela por la comisión del delito de difamación agravada, en perjuicio de Luis Alberto Cáceres Andrade, a dos años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente por el período de un año, ciento ochenta días de su renta a razón de S/ 50,00 diarios, lo que hace un total de S/ 9000,00 y, fija en S/ 70 000,00 (setenta mil soles), el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar la sentenciada a favor del querellante, en el plazo y condición establecidos en las reglas de conducta.

2.- Disponer que se notifique la presente ejecutoria suprema a las partes procesales apersonadas a esta instancia, se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional que corresponda para los fines de ley y se archive el cuadernillo respectivo.

Decisión de la Corte Suprema en Caso Magaly Medina - Lucho Cáceres.

¿Por qué Lucho Cáceres demandó a Magaly Medina?

En el 2020, el actor le entabló una demandar a la periodista, por los delitos de difamación y calumnia. Todo empezó cuando la presentadora de TV se defendió de Lucho Cáceres, quien a través de su cuenta de Facebook la usó como referente para indicar que un condenado muchas veces no logra rehabilitarse cuando lo reinsertan en la sociedad.

“La resocialización del condenado es en muchos casos un fin utópico de alcanzar, en nuestro país este es uno de los casos más palpables. Principios como la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la vida en sociedad no se evidencian, sino, por el contrario, son transgredidos diariamente sin pudor alguno”, indicó Lucho Cáceres en su red social.

A esta publicación, el actor del fenecido programa De Vuelta al Barrio agregó la foto de Magaly Medina enmarrocada.

Estas palabras ocasionaron el enojo de Magaly Medina, quien mediante su programa no dudó en llamarlo “escoria”.

“A veces ando desterrando muertos como Lucho Cáceres, que está casi desaparecido y de pronto aparece y sin que le hayamos dicho algo me ataca. Me pone como ejemplo que yo no me he reeducado, no me he rehabilitado y no me he reincorporado a la vida en sociedad y que los cambios no se evidencian”, dijo muy enojada.

Magaly Medina señaló que tiene la oportunidad de demandarlo, pero no lo hará, pues no es de su interés perder el tiempo. “Yo no meto mi mano al desagüe, ahí nomás”, dijo.

“Discúlpame, pero a mí no me amenaces Lucho Cáceres... Pero dime tú, como esto lo has dicho públicamente, lo diré de manera pública. ¿Tú estás rehabilitado, ya? ... ¿Estás rehabilitado, tú eres ese mismo Lucho Cáceres de aquellos años? Así como tú me hablas de rehabilitación ante la ley, yo te hablo de rehabilitación ante la droga”, arremetió la conductora de TV, que también le hizo recordar que agredió a su reportera y camarógrafo.

Lucho Cáceres usó estas palabras para demandar a la periodista. A mediados del 2023, el Poder Judicial ratificó la sentencia contra Magaly Medina por los delitos de difamación y calumnia contra el actor Lucho Cáceres. Esta medida llegó después de varios meses, luego que en diciembre del 2022, la conductora fuera condenada a dos años de prisión suspendida, a pagar una suma de 70 mil soles como reparación civil y cumplir con una serie de medidas impuestas por la justicia.