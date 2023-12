Magaly Medina llama “talibana” a Juliana Oxenford y le pide que ya se vaya de ATV: “Todos los días suelta bombas”

Magaly Medina no dudó en criticar una vez más a Juliana Oxenford. A pocos días de su último programa en ATV, 15 de diciembre, la conductora de Magaly TV La Firme criticó a su colega por “incendiar” el canal con sus comentarios en contra del fujimorismo.

En la edición del 5 de diciembre, la conductora de ‘Al estilo Juliana’ indicó que han esperado liberar a Alberto Fujimori en un horario donde sabían que la conductora no estaba al aire. La popular Urraca se mostró en desacuerdo y señaló que los partidos políticos ni nadie están pendientes de su espacio.

“Todos los días suelta bombas. No le interesa ahuyentar a un público, ella ya en su momento ahuyentó a mucho público que nos apoyó por años de años. Sin embargo, estos últimos días, como ya no le interesa, dice cosas como estas entre tanta barbaridad”, indicó Magaly Medina.

Magaly Medina llama “talibana” a Juliana Oxenford y le pide que se vaya de ATV.

Después de difundir lo que dijo Juliana Oxenford sobre la liberación de Alberto Fujimori, la periodista señaló que los “delirios de grandeza” de la rubia “andan totalmente desatados”.

“Cree que todo en este país funciona para que ella no lo vea, no lo critique. Con tus 4 puntos de rating, tú crees que le interesan a los marqueteros políticos, hacer o deshacer. Nunca les has interesado con esos 4 puntos de rating, que antes eran mucho más, con esos que impuso a un hombre como (Pedro) Castillo, que lo defendió por su denominado antifujimorismo. Este país no debería de dividirse en antifujimoristas y en fujimoristas, porque así no es. No todo es blanco y no todo es negro”, dijo bastante fastidiada.

La comunicadora no se quedó, también la señaló por ser parte de los grupos “rojos caviares antis que quieren seguir profundizando en el odio de los peruanos”

“Ella se siente tan poderosa, la talibana esta. Ya deberías de irte, a ver si la persona que te reemplaza nos hace un poco más de audiencia y logramos atraer otra vez al público que perdimos. Gracias a ti”, concluyó Magaly Medina.

Magaly Medina celebra la salida de Juliana Oxenford de ATV

Cabe indicar que no es la primera vez que la pelirroja se refiere a Juliana Oxenford y hasta celebra su pronta salida de ATV. Cuando la rubia hizo el anuncio, Magaly Medina aclaró que la televisora no la sacaba del aire, sino ella misma, por sus comentarios e ideas políticas.

“Juliana se dedicó a ser la vocera y relacionista pública de Castillo, una antifujimorista a morir que con su opinión y sus entrevistas sesgadas derivaron a que mucha gente se vaya al lado de Castillo, y muchos de nuestro público salió huyendo de nuestras pantallas”, indicó.

Magaly Medina indicó que la decepción del público fue lo que eventualmente llevó a la no renovación del contrato de Oxenford. La periodista indicó, además, que el programa de la rubia llegó a enfermarla.

Magaly Medina se refirió a la salida de Juliana Oxenford de ATV. IG

“Realmente ver su programa me enfermaba en las épocas de elecciones y decía: ‘Como podía compartir el mismo canal con alguien con quien no comparto ideas, yo no soy una roja y no quiero un país de terrucos’ y eso hizo que discrepáramos abiertamente”, fue el duro comentario de Magaly Medina.

La presentadora dejó en claro que ATV no le ha dado la espalda, sino el público que antes la veía. “A ti no te está echando nadie Juliana, a ti el público te ha dado la espalda y te ha dicho no. Es mi humilde opinión”, acotó la conductora de Magaly TV La Firme.