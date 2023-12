Mario Hart reconoce que se hizo conocido por Nataniel Sánchez: “Así empecé en TV, lo acepto”

Mario Hart reconoce que se hizo conocido por Nataniel Sánchez | Te Jalo. Carlos Vílchez en Youtube

Mario Hart recordó sus inicios en la televisión peruana en entrevista con Carlos Vílchez. El corredor de autos admitió que Magaly Medina lo convocó para el reality ‘Magaly Racing Team’ a raíz de su ampay con Nataniel Sánchez. Ambos mantenían un romance oculto, el cual se hizo público cuando se filtraron fotografías de ellos besándose apasionadamente.

“Me contactaron de la producción y me dijeron: ‘Chato, Magaly tiene esta idea y quiere hacer este reality contigo, Roberto Martínez y Fernando Roca Rey, quiere hacer un equipo de carreras’”, detalló el exchico reality, quien luego fue contactado por Peter Fajardo, entonces productor de ‘Habacilar’, para que ingresara al concurso de baile.

En el 2010, Mario Hart formó parte del reality 'Magaly Racing Team' | ATV

Según relató, Mario Hart no aceptó de inmediato su ingreso a ‘Amigos y Rivales’ porque acaba de egresar de la Universidad de Lima y ya estaba trabajando como ingeniero en una empresa de seguridad vial, por lo que no tenía tiempo para ensayar las coreografías.

“Yo le pregunté a Roberto Martínez qué opinaba sobre eso, yo tenía mucha comunicación con él. Me preguntó si me iría a un programa a bailar y yo le dije que sí. Me dijo que espere, que no aceptara nada, hizo una llamada y luego me dijo que iba entrar a ‘El Gran Show’. Como el programa eran los sábados, yo ponía mis horarios de ensayo”, acotó.

Mario Hart recordó cómo llegó a la televisión peruana | Captura/Youtube

Mario Hart admite que Natalie Sánchez lo hizo famoso

El relato de Mario Hart llamó la atención de Carlos Vílchez, quien le preguntó por qué Magaly Medina lo había llamado para formar parte de un reality show si en ese tiempo no existía ‘Combate’ ni los realitys de competencia. El automovilista aceptó que todo se dio gracias a su romance con Nataniel Sánchez.

“A mí Magaly me convoca para el reality porque yo era muy mediático en ese momento por mi relación con Nataniel. Ella antes de estar conmigo tuvo una relación con Erick Delgado, con el arquero. Ellos terminan, nadie lo sabía y a ella le roban el celular. Ya estábamos saliendo (...) En el celular había fotos nuestras y salió como un ampay, que supuestamente le estaba siendo infiel conmigo. Así me hice conocido, así empieza mi aparición en la televisión”, reconoció el también cantante.

El romance de Mario Hart con Nataniel Sánchez se confirmó porque se filtraron fotos de ambos besándose | Magaly TV

Más adelante, Mario Hart le pidió a Leslie Shaw reconocer que dejó el rock por una recomendación que él le hizo como pareja; así como él admite libremente que se hizo famoso por la recordada actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’. “Así como yo acepto que empecé en TV porque me hice conocido por Nataniel, ella empezó en la música urbana por mí”, sentenció.

Nataniel Sánchez también recordó a Mario Hart

Durante una entrevista para el canal de Youtube ‘Soy Jackie Ford’, Nataniel Sánchez fue consultada sobre su fallido romance con Mario Hart. “¿Te arrepientes de haber hecho famosos a algunos personajes que, gracias a tu nombre, se hicieron conocidos?”, preguntó la entrevistadora, interpretada por Arturo Chumbe.

“Mira, yo te digo una cosa, yo me considero un ser de luz. Yo, con las personas que me rodean, siempre intento dar esa mejor versión mía, mi luz. Si estás a mi lado y te quieres coger de esa luz, pues bienvenido. Yo no te lo voy a quitar porque yo no haré lo contrario”, respondió la recordada ‘Fernanda de las Casas’.

La fotografía que confirmó relación de Nataniel Sánchez con Mario Hart | Magaly TV

Por otro lado, reveló que lo más complicado de su romance con Mario Hart fue que no se respetara su decisión de mantener las cosas en privado. “Yo nunca he disfrutado de estar en boca de la gente, siempre he cuidado mi carrera hasta el día de hoy (...) De pronto, estar en los periódicos porque ALGUIEN habló de mí, me parece ofensivo”, sostuvo.