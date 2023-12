Mario Hart se atribuye el éxito de Leslie Shaw: “Antes hacía rock, no tenía shows y me daba pena”

Mario Hart se atribuye el éxito de Leslie Shaw en el género urbano | 'Te jalo'. Mi Tio Vilchez Oficial en Youtube

Siguen los dimes y diretes entre Mario Hart y Leslie Shaw, quienes—además de colaborar juntos musicalmente— fueron una de las parejas más mediáticas. En entrevista con Carlos Vílchez, el corredor de autos aseguró que su expareja, conocida por su éxito global ‘La Faldita’, dejó el rock y se cambió al género urbano porque él así se lo recomendó cuando eran novios.reggaeton

Durante la conversación, Mario Hart empezó explicando que inició su carrera musical debido a que, en pleno auge de ‘Combate’, era llamado por diversos empresarios para animar discotecas de Lima y provincia. Sin embargo, esta no era una actividad que disfrutara plenamente, por lo que empezó a cantar para diferenciarse de sus demás compañeros.

“La pasaba mal animando, no me divertía y ni yo me daba risa con las idioteces que me paraba a decir, con ese recurso de: que la chica suba, que baile y uno regala trago. Aburrido. Un día, antes de subirme al escenario, le dije al DJ que pusiera tal canción. Salí cantando y la gente coreando. Fue otra euforia, otro feeling con el público, fue chévere”, comentó al espacio ‘Te jalo’.

"Yo no fui" fue el primer single de Mario Hart como cantante. Tuvo la colaboración de 'Pantera' Zegarra y Pancho Rodríguez, sus excompañeros de 'Combate'.

Mario Hart indicó que, después de esta primera experiencia, empezó a buscar productores para componer lo que sería luego ‘Yo no fui’. Aunque algunos empresarios dudaron de su capacidad al inicio, le dieron la oportunidad cuando se percataron que no era malo cantando. “Yo no tengo una voz potente, hay que ser realistas, pero uno puede trabajar las canciones en base a lo que uno puede”, reconoció.

¿Por qué Leslie Shaw dejó el rock?

Según relató Mario Hart, después del éxito de ‘Yo no fui’, le recomendó a Leslie Shaw que dejara el rock y que se cambiara al género urbano. Su entonces pareja no le hizo caso en un principio, pero luego cambió de opinión al ver que el reggaeton estaba “pegando” con fuerza en Lima y en otras partes del mundo.

“Ella hacía rock y yo siempre le decía: ‘Leslie, el rock en el Perú es muy difícil’. No tenía shows, no cantaba en ningún lado, por ahí tenía uno que otro show y la invitaban a uno que otro festival, pero le daban muy poco tiempo. A mí me daba pena porque la veía sufrir con eso. Ella quería vivir de la música, y no del modelaje o del anfitrionaje como así sobrevivía”, expresó.

Según Mario Hart, Leslie Shaw brilló en el género urbano gracias a él. Captura/Youtube y Willax TV

“Yo todo el tiempo le decía: ‘Hagamos música urbana, es lo que está de moda, es lo que todo el mundo está escuchando, hay shows, podemos ir juntos, hazme caso y hagámoslo’. Y una vez que se animó a grabar, la lanzamos (’Son tal para cual’) y la canción tuvo bastante éxito y sonó en muchas radios, empezamos a tener shows juntos, y de ahí ella empezó en el urbano”, añadió Mario Hart, quien se separó de Leslie Shaw meses más tarde a raíz de una infidelidad.

El excompetidor de ‘Combate’ cree que Leslie Shaw no reconoce hasta la fecha que fue él quien la hizo ingresar al género urbano debido al rencor que le tiene por su fallido romance. “Ella jamás lo aceptará, pero así fue”, puntualizó.

La versión de Leslie Shaw

La cantante Leslie Shaw aclaró que incursionó en el género urbano porque los programadores de la radio en la que trabajaba le aconsejaron que empezara a cantar reggaeton. Esto la llevó a grabar ‘Decide’, su primera canción de género urbano, que salió mucho antes de ‘Son tal para cual’, su colaboración con Mario Hart.

“Yo fui locutora en una radio, yo era amiga de los programadores y ellos me decían (que cambie de género). Yo de terca decía no, que el rock, que el rock; hasta que me harté del rock porque no ganaba. Ganaba más como modelo y yo no era feliz siendo modelo ni anfitriona, quería dedicarme a la música y por eso hice caso; y coincidió con esa relación y creo que los astros jugaron para que salga”, precisó para ‘América Espectáculos’.