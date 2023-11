Banco Mundial: 7 de 10 personas que necesitan atención médica no la reciben en Perú

Establecimiento de salud en Piura, donde hay escasez de recursos humanos. También hay carencia de camas hospitalarias. (Andina)

Los largos tiempos de espera para acceder a una cita médica es una realidad en el Perú para miles de pacientes. Además, la lejanía de los establecimientos es un factor más que revela que las personas no pueden acceder a una atención oportuna de los servicios de salud. Son 7 de cada 10 personas que no la reciben, según la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). El Banco Mundial determinó que en el país, a pesar de que el 99% de la población tenga un seguro médico (SIS), el problema radica en que las redes de salud no aseguran disponibilidad ni calidad.

“Los aumentos en la inscripción de seguros o la construcción de instalaciones adicionales son insuficientes (para solucionar la falta de atención médica requerida)”, se lee en el blog del Banco Mundial escrito por Gabriel Aguirre Martens, economista e investigador en vigilancia epidemiológica y brechas de financiamiento en salud.

Aguirre Martens, indica que actualmente Perú cuenta con 25 mil establecimientos de salud a nivel nacional, lo que significa que hay uno por cada 1 mil 300. Sin embargo, el 98% carece de infraestructura adecuada y equipos esenciales. Además, el 52% no se abastece con profesionales médicos. Tampoco hay una adecuada distribución al momento de asignar recursos sanitarios públicos.

Hospital en el Callo durante la crisis sanitaria por el Covid -19. (AP Photo/Martin Mejia)

La falta de coordinación entre las redes de salud también afecta la vida cotidiana de miles de peruanos. Un caso que analizó el especialista en temas de salud del Banco Mundial es el de Arequipa. En la provincia de Islay, se cerraron centros de primer nivel de manera simultánea, lo que dejó a más de 77 mil personas sin acceso a los servicios. Esto sucede porque no hubo comunicación entre las instalaciones. La reducción de centros de salud en Islay pudo aprovecharse para que el presupuesto sobrante sea destinado a reforzar equipos, personal para emergencias y operaciones. Esta es una forma de ampliar la red de salud.

Vías de solución

El Banco Mundial brinda cinco sugerencias para mejorar la gestión y atención de la salud para los peruanos.

Asegurar recursos (personal médico, equipos, buena infraestructura) en centros de salud centrales para la población, o estratégico. Al aplicar el modelo exitoso de Islay, se fortalecerá la calidad y disponibilidad de la atención médica. Ajustar servicios de salud a las necesidades cambiantes de la población: La atención primaria debe evolucionar para atender enfermedades crónicas, además de las tradicionales, como las infecciosas y maternas. Brindar financiamiento de manera estratégica, es decir, basado en resultados, para los centros de salud: Es esencial asignar fondos según los resultados logrados para la población atendida, superando las limitaciones actuales en la compra de medicamentos. Mejorar la colaboración entre proveedores y aseguradoras: La coordinación entre redes de seguro y proveedores debe optimizarse con acuerdos tarifarios para una adquisición de servicios y reembolso más eficientes. Mejorar la gestión de información para la atención médica: Implementar un Sistema de Gestión de Información de Salud permitiría un seguimiento más efectivo de la atención al paciente y la planificación coordinada de recursos en el sector sanitario.

A la izquierda, el Hospital de Apoyo de Sullana. A la derecha, ambulancias estancadas por la fluvial del fenómeno del Niño en 2017 (Composición Infobae)

Sistema de Gestión de Información en Salud en el Perú

Según el Banco Mundial, implementar un sistema de gestión de información mejoraría la prestación de atención sanitaria.