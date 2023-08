Germán Leguía enfatizó que Edison Flores puede reemplazar a Christian Cueva en la selección peruana

El exfutbolista se refirió a la actualidad de la 'bicolor' y elogió a los jugadores de Universitario. (Audio: Radio Ovación)

La selección peruana está a poco menos de un mes de iniciar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas. Por tal motivo, el técnico Juan Reynoso estaría pensando en los jugadores que tendrán a su disposición en la primera fecha doble. En ese sentido, la ‘bicolor’ buscará llegar en las mejores condiciones, aunque no todos sus componentes están en su 100%. Uno de ellos es Christian Cueva, por lo que Germán Leguía manifestó que Edison Flores está en óptimas condiciones para tomar su lugar.

“He conversado con Juan y lo veo bien tranquilo. Creo que varios jugadores pueden estar en la posición de Cueva si no está bien. ‘Orejas’ está bien, lo hemos visto en la ‘U’, te puede jugar en el medio, por ahí. También Grimaldo que es un muy buen jugador”, fueron sus primeras palabras en entrevista con Radio Ovación.

En efecto, ‘Aladino’ arribó al club como fichaje estrella y su relevancia no ha sido la esperada (solo una asistencia en 19 encuentros), mostrando un nivel bastante lejano del que exhibió en los anteriores procesos clasificatorios con la ‘blanquirroja’, además de cometer un acto de indisciplina. Ahora, de la mano de Mauricio Larriera, intentará recuperar su mejor versión, el cual también le permita extender su contrato con los ‘blanquiazules’ que vence a finales de agosto.

En el caso del ‘Orejas’, regresó a Universitario de Deportes y de a pocos se ha consolidado en el once titular para Jorge Fossati. Acumula dos goles y una asistencia en siete partidos.

Christian Cueva y Edison Flores atraviesan realidades diferentes en la Liga 1 con Alianza Lima y Universitario, respectivamente.

Recambio en la delantera

Por otro lado, Germán Leguía entendió la preocupación que existe en el elenco nacional por la ausencia de Gianluca Lapadula y la limitada participación de Paolo Guerrero. En esa línea, confía en lo que pueda hacer Alex Valera.

“Confío mucho en Valera. Es un buen chico. Las pelea todas, siempre está ahí. Las falla y no importa, pero alguna la va a meter y preocupa al rival. Pelea mucho, sigue adelante, marca, molesta, está metido y sabe jugar a la pelota, va bien arriba. He tenido muchos goleadores con esos problemas y cuando las meten se van para arriba”, declaró.

Alex Valera es una de las alternativas que tiene la selección peruana en la delantera. (Universitario)

Recambio en la defensa

Pero no solo el ‘Bambino’ estará ausente, ya que Carlos Zambrano sufrió un desgarro que lo alejará de las canchas entre tres a cuatro semanas. Empero, el exfutbolista no se mostró alarmado y, por el contrario, confía en el potencial de la selección peruana, considerando que otros equipos de la región también tendrán inconvenientes de esa envergadura.

“Tenemos a Santamaría si no está Zambrano. Hay jugadores, no debemos preocuparnos por el equipo. Todas las selecciones tienen problemas, Brasil mismo. A mi parecer, Perú no pierde en Paraguay y con Brasil no se le debe jugar de igual a igual, es una selección que gana hasta de visita, pero Juan va a saber manejar eso”, señaló.

“El equipo está muy bien, pues cuando se lesiona algún jugador entra otro y lo sigue haciendo bien. Eso es lo importante en un equipo, que no te va a preocupar si se lesionaba alguien y no tenías a quien poner”, añadió.

Carlos Zambrano sería una sensible baja en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para la selección peruana. (FPF)

La zaga es una de las zonas donde Juan Reynoso tiene más variedad. Anderson Santamaría, Miguel Araujo, Luis Abram, Alexander Callens, además de los laterales, son los elementos que cuenta el ‘Cabezón’ para armar su oncena. Aunque en esta faceta deberá trabajar, pues en los últimos amistosos dejó muchos espacios y no supo contrarrestar los ataques rivales.

Finalmente, Leguía apuesta por las virtudes de los jugadores peruanos para hacerle frente al proceso clasificatorio, sobre todo, cuando lo hagan de local. “El entrenador tiene en cada puesto a un jugador que hace un gran trabajo como el que es titular. Todos tienen más confianza y más aún con ese estadio repleto”, concluyó.