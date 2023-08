Carlos Zambrano confirmó su complicada lesión y se perdería el debut de la selección peruana en Eliminatorias

Carlos Zambrano habló de la lesión que lo alejaría de la selección peruana. (Ovación)

Carlos Zambrano sufrió una lesión que forzó su modificación a los cinco minutos del triunfo de Alianza Lima ante Universidad Técnica de Cajamarca por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023. Hoy, martes 8 de agosto, el defensor peruano reveló su diagnóstico al salir del complejo deportivo ‘blanquiazul’.

“Ya tuve los resultados, desgarro de casi siete centímetros, complicado, pero bueno solo queda esperar. A eso estamos expuestos los futbolistas, esta vez me tocó a mí, a ponerle buena cara y verle el lado positivo”, inició el ‘Kaiser’ en diálogo con los medios de comunicación.

Después, el zaguero ‘íntimo’ señaló el tiempo que estaría alejado de las canchas. “La recuperación es de tres a cuatro semanas, me ha dicho el doctor. Complicado. Me conozco y suelo recuperarme rápido”. En seguida, manifestó cómo enfrentará esta situación. “Hay que verle el lado positivo, son momentos incómodos, se vienen partidos complicados para el equipo, pero hay que sumar para la pelea”.

“Me incómoda mucho en lo personal porque soy consciente que no estábamos en un gran momento, venimos de un triunfo que nos alivia un poco y nos da confianza, debemos sacar esto adelante, aún estamos a pocos puntos del líder. El equipo necesita de todos, ahora me toca estar afuera, pero los jugadores que están detrás van a estar bien”, agregó.

Asimismo, Carlos Zambrano se refirió a la posibilidad de quedar fuera de la nómina de Juan Reynoso para los duelos ante Paraguay y Brasil por las Eliminatorias al Mundial 2026. “Se complica un poco, pero soy consciente y positivo, espero poder estar, en el transcurso de la semana, veré la evolución de mi lesión, creo que podría llegar”.

Carlos Zambrano formó parte de la última convocatoria de la selección peruana.

El inicio de las Eliminatorias

La convocatoria de Carlos Zambrano se complica, debido a la proximidad de los primeros partidos de la selección peruana en las nuevas clasificatorias. Primero, la ‘bicolor’ deberá enfrentar a Paraguay el 7 de setiembre a las 17:30 horas en el estadio Antonio Aranda Encina.

Segundo, el ‘equipo de todos’ chocará ante Brasil el 12 del mismo mes a las 21:00 horas en el Estadio Nacional. Teniendo en cuenta las fechas de los compromisos del elenco nacional y el tiempo que el ‘León’ necesita para recuperarse, habría una pequeña posibilidad de que sea llamado para la fecha doble.

¿Cuándo saldrá la lista? Un dato no menor es que la nómina de convocados a los dos compromisos en mención se dará a conocer el próximo viernes 25 de agosto. Asimismo, los entrenamientos empezarían tres días después en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna).

Los posibles reemplazantes del futbolista de Alianza Lima podrían ser Anderson Santamaría y Miguel Araujo, quienes militan en Atlas de México y Portland Timbers de Estados Unidos, correspondientemente. El último en mención saca una leve ventaja, debido a que tiene más partidos bajo la dirección del ‘Cabezón’.

DATO: Zambrano ha tenido mucha participación en la era de Reynoso. Hasta el momento participó en cinco de los ocho partidos amistosos disputados. Fue titular ante El Salvador, Marruecos y Japón e ingresó ante México y Alemania.

Calendario de la primera fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Carlos Zambrano sobre la llegada de Mauricio Larriera

Por otro lado, el jugador de 34 años se refirió a su nuevo técnico, Mauricio Larriera, quien fue presentado ayer lunes 7 de agosto en conferencia de prensa. El uruguayo le tomará la posta al colombiano Nixon Perea, el cual asumió de manera interina tras la salida de Guillermo Salas.

“Recién pude conocer al profe, no pude entrenar con el grupo, no me percaté mucho del entrenamiento, pero igual creo que son nuevos aires, simplemente trabajar duro para entender la idea del profe. Ayer no pude venir al entrenamiento por la resonancia y en el transcurso de los días podré tener más contacto con él”, señaló.