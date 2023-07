Patricia Correa, exministra de Educación de Dina Boluarte, anuncia que participará de la marcha ‘Toma de Lima’

La presidenta Dina Boluarte junto a Patricia Correa, exministra de Educación. REUTERS/Sebastian Castaneda

Hoy se realizará la llamada tercera ‘Toma de Lima’ en la capital y otras regiones de Perú en protesta contra el gobierno de Dina Boluarte. Distintas organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos se harán presentes en la manifestación. Entre ellos, además, estará alguien que estuvo en el Poder Ejecutivo en los primeros días tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo. Nos referimos a Patricia Correa.

A través de su cuenta de Twitter, la exministra de Educación anunció que estará en la marcha. “Marcho pacíficamente ejerciendo mi derecho ciudadano, en defensa de la vida y la justicia, contra la impunidad. Hoy marcho convencida de que para defender y construir democracia la violencia y el asesinato jamás serán una salida”, escribió.

Como es público, Correa renunció a la cartera de Educación el 16 de diciembre del 2022. Lo hizo tras reportarse el primer fallecido producto de las protestas contra la gestión de Boluarte Zegarra.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, puso en su dimisión.

Exministra Patricia Correa anuncia que participará en marcha contra Dina Boluarte.

“Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas”, agregó.

“Como país debemos y tenemos la responsabilidad de encontrar el rumbo que nos conduzca a dar un futuro viable a todos los peruanos y peruanas”, finalizó la carta de Correa a la presidenta Boluarte.

Desde su salida, la exministra no ha sido ajena a las críticas contra el actual régimen por las vulneraciones a los derechos humanos que distintos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado ampliamente entre abril y mayo pasado.

“La democracia, está quebrada: impunidad frente a asesinatos; inercia frente a los feminicidios; violencia y desprotección a nuestra infancia; censura a nuestra historia y memoria; indiferencia de quienes gobiernan. Requerimos un viraje radical si queremos tener futuro como nación”, escribió Correa entre los tantos tuits sobre la crisis política.

Carta de renuncia de la ministra de Educación, Patricia Correa

Las parlamentarias Flor Pablo (no agrupada) y Susel Paredes (JPP) anunciaron que marcharán esta tarde en la capital de la república.

Roberto Sánchez, congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo, también mencionó que saldrá a protestar.

“No es bueno que se esté refiriendo que esta manifestación esté organizada por terroristas. Yo recuerdo que, en el calor de las protestas, se decía que estamos enfrentándonos al terrorismo y narcotráfico, […] miren lo que pasó”, expresó.

Gloria Montenegro, extitular del Ministerio de la Mujer, también se expresó a favor: “Encuestas muestran un repudio total al Congreso y al Ejecutivo. No se puede gobernar con más del 90 % y 80 % de la población en contra. Más de la mitad considera a este gobierno peor que el de Castillo”.

El último en sumarse fue Martín Vizcarra. El expresidente explicó que acudirá a la protesta para exigir que se convoquen nuevas elecciones. “La protesta no es violencia. El partido político Perú Primero marchará de manera pacífica este 19 de julio contra la dictadura congresal y pidiendo elecciones ya, que se vayan todos, invitamos por ello a nuestra concentración a las 3 de la tarde en la plaza Francia. Te espero”, escribió.