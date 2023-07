Melissa Paredes revela cómo fue que ingresó a ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Hice casting”

Melissa Paredes asegura que hizo casting para ingresar a Al Fondo Hay Sitio | América TV

Melissa Paredes sorprendió a propios y extraños el último viernes 7 de julio al aparecer, por primera vez, en la exitosa serie de América Televisión, ‘Al Fondo Hay Sitio’. La artista peruana es uno de los nuevos personajes de este espacio que busca cautivar al público y así quedarse por mucho tiempo más.

Durante la emisión del capítulo se vio la entrada de ‘Patty’, personaje interpretado por Paredes, ella es una repartidora de menú por delivery que parece se robará el corazón de Joel Gonzales por su belleza. Según se pudo ver, fue Gaspar quien le dio el número de Patty a Joel para pedirle comida, ya que Charito no había preparado para él

Luego de algunos minutos, la joven aparece en el taller del popular ‘Niño Cara de Pez’, quien al verla queda impresionado con su belleza. Incluso, Patty tuvo algunos problemas con la comida y tuvo que regresar en más de una ocasión, hecho que Joel lo tomó como una ‘señal’ para que ambos puedan verse por más tiempo.

La modelo se mostró muy feliz con este logro y no dudó en agradecer a la producción de la teleserie por esta oportunidad. Además, afirmó que ha sido muy bien recibida por lo que se mostró muy feliz. “Feliz, agradecida porque de verdad son una familia hermosa, agradecida con Estela (productora de la teleserie), muy agradecida de corazón con América TV, y toda la producción de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Y con todos mis compañeros que son super capos, buena onda y buena vibra”, dijo para el programa ‘Estás en Todas’.

Melissa Paredes asegura que ingresó a la serie por un casting

Este lunes 10 de julio, Melissa Paredes llegó como invitada de ‘Mande quien Mande’ para dar más detalles de su participación en la serie de América Televisión. Fue María Pía Copello quien le consultó cómo fue que recibió esta propuesta para ingresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’, sin embargo, la expresentadora sorprendió al asegurar que llegó por un casting.

“Patty ha llegado a mi vida en un momento extraordinario, muy agradecida con AFHS. Hice un casting como tiene que ser. Muchos dicen que como ya tienes experiencia, hiciste protagónicos ya entras de frente y no, no es así. En la actuación se gana su lugar cada uno”, mencionó ante la sorpresa de la conductora.

Melissa Paredes afirma que entró a 'Al Fondo Hay Sitio' por un casting. (América TV)

Frente a ello, la novia de Anthony Aranda confesó que siempre fue su deseo poder volver a la televisión y sobre todo hacerlo actuando. Según relató, luego de estar fuera de la televisión, no dejó de aprender y se puso a estudiar para poder estar preparada en caso llegue alguna oportunidad como la que ahora tuvo.

“Es algo que quería muchísimo, me he estado preparado todo este tiempo que he estado alejada de las pantallas, he seguido estudiando actuación con Bruno Odar y con Mónica Portillo que es español”, comentó al inicio,

Tras ello destacó que un actor no deja de aprender y siempre tiene que estar preparado, pues no solo el talento la ayudará a crecer y seguir saliendo adelante. “Un actor nunca deja de aprender y como siempre anda buscando herramientas para el día que me llegue el casting, como me tocó ahora, estar preparada y gracias a Dios me quedé con el papel”, agregó.

Melissa Paredes afirma que llevó clases de actuación antes de volver a la tv | América Televisión

Finalmente, evitó dar más detalles del futuro de Patty en ‘Al Fondo Hay Sitio’, pero no descartó que pueda quedarse por un largo tiempo en la temporada, pues podría tener una cercana relación con uno de los protagonistas y, según lo han mencionado los fans, podría iniciar una nueva historia de amor dentro de las Nuevas Lomas.