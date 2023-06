Entorno de Alejandro Toledo intentó lavar US$ 20 millones en Costa Rica

El expresidente Alejandro Toledo cumple 18 meses de prisión preventiva.

Un nuevo elemento podría agravar aún más la situación judicial del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por haber recibido sobornos de Odebrecht y Camargo y Correa para entregar las licitaciones de los tramos dos, tres y cuatro de la Carretera Interoceánica.

Te puede interesar: Alejandro Toledo será investigado por lavado de activos por aportes a su campaña presidencial en el 2011

Según el diario El Comercio, personajes del entorno del otrora líder del partido Perú Posible quisieron lavar 20 millones de dólares en Costa Rica. Esta revelación nace a partir del hallazgo que la Fiscalía de dicho país centroamericano detectó que empleados de un banco intentaron ingresar la abultada cantidad de dinero, que sería lo entregado por las citadas empresas brasileñas a Toledo, al sistema financiero.

“Se determinó que estos dineros eran producto de una coima o un soborno que recibió este expresidente producto de la concesión del proyecto vial interoceánico entre el Perú y Brasil, y que estaba relacionado también con todo el caso de megacorrupción que salpicó a muchos países de América Latina, conocido como Odebrecht. Costa Rica hizo la investigación propia por el delito de legitimación de capitales, dado que a nuestro sistema financiero ingresaron más de 20 millones de dólares producto de ese acto de corrupción”, informó Olger Calvo, fiscal costarricense que lleva a cargo la indagación desde el 2013.

Te puede interesar: Alejandro Toledo: Costa Rica confisca 6,6 millones de dólares relacionados con el expresidente

“Se hicieron todas las diligencias propias de la investigación. Se generó el decomiso o la inmovilización de los recursos y eso llevó a una investigación más profunda”, acotó. Precisó que en el caso están involucrados la suegra del exjefe del Estado, Eva Fernenbug, y Avraham Dan On, antiguo encargado de seguridad de Palacio de Gobierno.

Alejandro Toledo llegó al Perú. (Captura)

Por otro lado, el fiscal Calvo también se refirió a la decisión de la justicia de su país que decidió confiscar un total de 6,6 millones de dólares que está relacionado a uno de los casos del expresidente Toledo que es Ecoteva, abierto en 2013 y que consiste en la distribución del dinero de las coimas de las firmas brasileñas en la compra de propiedades inmobiliarias tanto en Costa Rica como en Perú.

Te puede interesar: Alejandro Toledo: Tramitan entrega al Estado peruano de 6.6 millones de dólares incautados en Costa Rica

“Este dinero pasa ya a ser administrado por el Instituto Costarricense sobre Drogas, que debe hacer una distribución –según lo establece la ley contra la delincuencia organizada– entre diferentes programas e instituciones que están combatiendo y ayudan a la persecución de delitos”, apuntó.

Hay que precisar que la procuradora pública Ad Hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, contó que el Estado peruano, mediante Cancillería, viene tramitando la entrega de este dinero. “Entonces, ahorita están en las coordinaciones y en las gestiones que sí se tienen que hacer de país a país, para que ese dinero sea repatriado”, explicó en entrevista con Canal N.

Investigado por aportes de campaña

Ayer se conoció que la Procuradoría Ad Hoc del caso Lava Jato ha solicitado que Alejandro Toledo pague una reparación civil por el caso denominado aportes de su campaña presidencial del 2011 que fue financiada por Odebrecht.

Según el diario El Comercio, el exdignatario deberá abonar US$ 15′744,089.16 millones y S/7′889,313.84 millones. Sin embargo, estas exorbitantes cantidades de dinero no serán costeadas por él en su totalidad, sino que también lo harán, de forma solidaria, los demás procesados en este asunto como Carlos Bruce, exministro y actual alcalde de Surco; el exministro del Interior, Javier Reátegui Rosello; Pedro Abel Rodríguez Aliaga, Juan Boggiano Arias y Abi Dan On.

Hay que precisar que la procuradora Silvana Carrión ha requerido que sea actor civil en este proceso luego que la investigación haya sido formalizada por el Sexto Despacho del Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra Toledo y compañía.