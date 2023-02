Carlos Alcántara y lo que piensa de Esto es Guerra: “Es un formato donde pasa la cámara y todos sonríen”

Carlos Alcántara habló de Esto Es Guerra y los chicos reality. (YouTube)

Carlos Alcántara estuvo como invitado en el canal de YouTube de Verónica Linares para hablar de su vida en el rubro del entretenimiento y revelar lo que piensa de los contenidos televisivos que se ven actualmente como ‘Esto es Guerra’, programa al que criticó por su forma de mostrar a los chicos reality en la pantalla chica.

En medio de la entrevista, el actor peruano se refirió a la ‘toxicidad’ que existe en el mundo televisivo, especialmente en el reality de América Televisión. Para el artista nacional, algunas personas terminan siendo “marionetas’ cuando una cámara pasa frente a ellos. Para dar un ejemplo, mencionó a los integrantes de EEG.

“La gente tiene que aprender que en la televisión tú no te la puedes creer, tú debes entrar y salir, porque o si no te vuelves un títere, un payasito (...) Los chicos de Esto Es Guerra genial que ejerciten su cuerpo y compitan, pero es un formato en donde pasa la cámara y (hacen muecas)”, dijo causando la risa de la periodista.

Tras escucharlo, Verónica Linares le preguntó si le gustaba ‘Esto es Guerra’ y a lo que Carlos Alcántara respondió que se ha tomado el tiempo de verlo en algunas oportunidades, porque Johanna San Miguel es la conductora. Sin embargo, señaló que se ‘aburre’ rápidamente al darse cuenta de que no todo lo que ve es cierto.

“Yo lo veo, digamos que a veces relojeo un ratito porque soy amigo de la chata y Renzo, veo qué están haciendo, el formato y para mí son cinco segundos y ya sé lo que están haciendo. De repente hay algo gracioso, pero no me la creo tanto. Lo que sí veo es la toxicidad de la televisión, porque te prenden las luces y empiezas (a sonreír) y en corte (dejas de sonreír) y otra vez así”, agregó.

En otro momento, aclaró que no tiene nada en contra de aquellos que trabajan en el espacio televisivo y le recomendó a la periodista que realizara un ejercicio. “Mira un programa sin sonido y todos parecen locos. Si tú lo miras así, los ves como monitos. Todos los conductores tienen que pasar por esa fantasía. Es bonito, pero la cosa es que no te quedes en eso porque vas a sufrir, ya que al final es mentira”, añadió.

Carlos Alcántara habló de los chicos reality. (Captura)

Carlos Alcántara y su mala experiencia en Lima Limón

Durante la conversación con Verónica Linares, el actor recordó su paso por el fenecido programa ‘Lima Limón’, el cual conducía con Laura Huarcayo y donde renunció en vivo 2 veces. El humorista reveló que estar en dicho espacio televisivo fue una de las experiencias más incómodas que le tocó vivir.

Asimismo, comentó que el formato no era lo que le habían propuesto al inicio. Incluso, la oportunidad llegó cuando no sabía qué rumbo profesional seguir, por lo que tomó la oportunidad sin imaginar lo que sucedería más adelante. “He ido progresando a no ser tan confiado, ahora soy desconfiado. Pero en ese momento era lo que me tocaba, me ofrecieron una cosa y yo estaba como perdido, no sabía para donde ir y me dijeron que conduzca un programa que bacán y no era como yo esperaba, fue cambiando. Me fui dando cuenta y choqué mal y me fui mal, me salí mal, todo mal”.

Además, afirma que con el paso del tiempo entendió que este tipo de programas y con el ritmo que llevan pueden llegar a ‘armar’ algunas situaciones. “Me di cuenta de como es, no quiero juzgar a nadie, porque después me di cuenta de que así son todos los programas de ese estilo. Tienen que pasar cosas todos los días, hay temas todos los días, se preparan, se escriben, se arman cosas. ‘Armani’ esas cosas toda la vida ha existido. Usan el audífono para decirte que tienes que preguntar”.