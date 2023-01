Diputada chilena acusa a Evo Morales de causar las protestas violentas en el sur de Perú

Chiara Barchiesi acusó a Evo Morales de protestas violentas en el sur de Perú

En la última sesión del Congreso de Chile, la diputada chilena Chiara Barchiesi se refirió a la situación crítica que se vive en el Perú a causa de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Según mencionó, Evo Morales y su idea del pluralismo son los responsables de la crisis peruana y puso en alerta que el norte de su país también podría estar siendo adoctrinado con su ideología.

“¿Evo Morales está infiltrando operadores ideológicos también en el norte chileno? No olvidemos que el plurinacionalismo tiene como objetivo crear la nación Aymara, compuesta por los miembros de esta etnia tanto del sur de Perú, en el norte de Chile y obviamente Bolivia” mencionó la diputada del Partido Republicano el último jueves 12 de enero.

Chiara aprovechó su intromisión para hacer un llamado de atención al oficialismo chileno por quedarse callado ante la injerencia de Evo Morales en países vecinos como lo es el Perú. Incluso, señaló al boliviano de enviar agitadores contra el gobierno de Dina Boluarte.

“Pero no han dicho nada sobre la injerencia de Evo Morales en el sur del Perú, que se ha convertido en un campo de batalla y que solo ayer cobró 18 vidas. La injerencia de Evo no ha sido solo ideológica. Ha enviado agitadores bolivianos en un número indeterminado, y él mismo ha ingresado al sur peruano fomentando la creación de la nación Aymara”, indicó Barchiesi. “La pregunta es ¿por qué el gobierno (chileno) no ha dicho nada?”, puntualizó.

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo de Perú le prohibió el ingreso al territorio a Evo Morales luego de sus constantes mensajes de divisionismo en el sur peruano, sin embargo, el exmandatario de Bolivia ha insistido en opinar sobre la crisis en Perú con mensajes similares que comparte casi a diario en sus redes sociales.

“Lamentamos el desprecio por la vida de nuestros hermanos indígenas en Perú asesinados por el aparato represor de un Estado que reproduce el discurso y prácticas racistas y segregacionistas de la Colonia. La pasividad cómplice de organismos defensores de DDHH fomenta la impunidad”, fue uno de los últimos tuits de Evo Morales.

Las protestas en el Perú iniciaron luego que el expresidente Pedro Castillo dieron un fallido golpe de Estado que provocó su vacancia inmediata. Luego de ser capturado cuando iba camino a la Embajada de México a asilarse, la vicepresidenta Dina Boluarte juramentó como la nueva jefa de Estado, tal como la Constitución peruana lo ordena.

De ahí, iniciaron las protestas en distintas partes del sur de Perú. Los manifestantes piden hasta el día de hoy el cierre del Congreso, adelanto de elecciones para este 2023 y además la liberación de Pedro Castillo quien se encuentra detenido preventivamente en el penal de Barbadillo. El exmandatario también tiene varias investigaciones por casos de corrupción en su contra.

El destituido presidente peruano Pedro Castillo sentado junto al exprimer ministro Aníbal Torres mientras comparece ante los fiscales anticorrupción en la oficina del Fiscal General, luego de un juicio político, en Lima, Perú. 7 de diciembre de 2022. Peru's General Prosecutor's Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Las manifestaciones contra el actual gobierno han sumado más de 45 muertes, entre ellas menores de edad y policías. Se ha registrado a través de las redes sociales los excesos por parte de la Policía Nacional y también saqueos, robos, atentados contra la propiedad privada y entidades del Estado, entre otros desmanes protagonizados por la población que se manifiesta.

