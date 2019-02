¿Qué se siente estar en este éxito de Telefé?

Para mí, fue un gran desafío como actriz. Yo venía haciendo cosas más chiquitas (La Leona) y esto fue un salto en mi carrera. No sólo porque es un papel importante sino porque cambio mi rutina de trabajo. Por primera vez me encontré grabado todo el día, de mayo a diciembre, y con muchas escenas. Lo disfrute muchísimo y me nutrí un montón de mis compañeros de trabajo y de los técnicos.