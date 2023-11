El partido del próximo presidente de los argentinos recién empezará el 10 de diciembre

Para que la economía empiece a funcionar, es obvio que hay que quitar trabas como el cepo, resolver el problema de las Leliq y empezar a corregir los precios relativos (EFE)

Sin duda, las reformas estructurales son las más importantes que habrá de afrontar el presidente electo, pero cepo cambiario; la corrección de precios relativos y la eliminación de los múltiples tipos de cambio hay que resolverlos con celeridad.

Lo primero que habrá que ver es qué costo político está dispuesto a pagar este gobierno en desbande por la gran fiesta populista que hizo durante estos 4 años, que se tradujeron en un fenomenal déficit fiscal, disparada del cuasifiscal y un cepo cambiario fruto del atraso del tipo de cambio junto con un Banco Central vacío de reservas.

Para que la economía empiece a funcionar, es obvio que hay que quitar estas trabas como el cepo, resolver el problema de las Leliq y empezar a corregir los precios relativos.

Solo la corrección de precios relativos montada sobre una inflación que este año será del 170% hace pensar en una inflación del 300% en los primeros meses de 2024, con una población agobiada por la caída del nivel de vida como consecuencia de la pérdida de capacidad de compra.

El gran interrogante es cómo salir del cepo cambiario lo antes posible. No coincido en que primero hay que resolver el problema de las Leliq y luego salir del cepo. Con esa fórmula nunca van a poder salir del cuadro heredado, porque el Banco Central no tiene solamente el problema de las Leliq, sino también la falta de reservas.

¿De qué manera podría recomponer sus reservas el BCRA? Se me ocurren dos: 1) que alguien lo capitalice, algo poco probable porque el Tesoro no tiene fondos ni para pagar los sueldos; y 2) generar un shock de confianza de manera tal que aumento la demanda de moneda pueda recuperarse para emitir para comprar dólares sin exacerbar la inflación o se necesite seguir aumentando el stock de Leliq haciendo crecer el déficit cuasifiscal.

Recomponer las reservas internacional llevaría mucho tiempo, porque los dólares que podría comprar el BCRA con emisión sin que genere inflación sería solo el saldo del balance comercial (Reuters)

Claro que recomponer las reservas internacionales llevaría mucho tiempo, porque los dólares que podría comprar el BCRA con emisión sin que genere inflación sería solo el saldo del balance comercial, no el total de las exportaciones. Agrego que los dólares que van a necesitar las provincias para pagar sus deudas en esa moneda y la deuda que tiene el BCRA con los importadores y resulta muy difícil imaginar una entidad limpiando sus pasivos.

Luego viene la situación de las Leliq y Pases netos de la institución que representa el 86% de los bonos del Tesoro que tiene el BCRA, bonos basura sin valor de mercado, porque si tuviesen algún valor de mercado, seguro que el Gobierno ya le habría echado mano. En definitiva, esos bonos tendrían que subir una enormidad de precio como para poder cancelar los pasivos remunerados del BCRA.

La única estrategia que le queda al presidente electo Milei es lograr acuerdos con la oposición, de manera tal de poder presentar un plan económico que sea consistente y creíble

La única estrategia que le queda al presidente electo Milei es lograr acuerdos con la oposición, de manera tal de poder presentar un plan económico que sea consistente y creíble y cambie las expectativas de los agentes económicos para que no se produzca una corrida cambiaria que derive en una corrida financiera y el colapso del stock de Leliq.

Pero hay un dato adicional, la personalidad de Javier Milei. Es alguien que ha mostrado no tolerar opiniones diferentes en contra. Quien no opine como él, inmediatamente pasa a ser el enemigo.

Si no cambia en serio esa personalidad, en primer lugar, no conseguirá negociar con la oposición apoyos legislativos claves que hoy no tiene por el destrato que repartió durante su ingreso a la política, además de ideas diferentes de una parte importante delradicalismo y, obviamente, de todos los k que puso Cristina Fernández de Kirchner para asegurarles un puesto en Diputados. Habrá que ver si todos los insultados se comportan como Patricia Bullrich.

El otro problema que presenta su personalidad es poder conformar un equipo de colaboradores de primer nivel que es lo que exige la herencia que recibirá.

Siendo Milei intolerante con quienes opinan diferente, va a ser difícil que los mejores se dejen maltratar, por lo tanto, solo podrá conformar un gabinete con los mediocres que van en busca de un puesto. Al respecto sugiero leer el capítulo 10 de Camino de Servidumbre de Friedrich von Hayek.

El partido no terminó en las urnas, recién empezará el 10 de diciembre y ahí se verá el resultado de la gestión de Javier Milei y de La Libertad Avanza.