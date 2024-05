En defensa del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones: respuestas a 8 falsos planteos

Alumbrera, cuando todavía producía cobre. El yacimiento se agotó en 2018. Hay 8 grandes proyectos cupríferos en el país, pero ninguno llegó a etapa de producción por falta de condiciones adecuadas

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en el proyecto de “Ley Bases” al que dio media sanción Diputados y se discute en el Senado generó objeciones carentes de fundamento.

A saber:

1- Discrimina contra la industria local

Empresarios nacionales han denunciado que el RIGI da muchos beneficios a inversores extranjeros y ninguno a empresas y actividades nacionales. En La Rioja, la mira está puesta en la minería y en otras provincias en los hidrocarburos. Algunos gobernadores expresaron complacencia con la propuesta para activar inversiones, pero hay dudas respecto a los beneficios que dejará a las comunidades locales.

Respuesta: Es falso que el RIGI sea un sistema para empresas extranjeras únicamente. También pueden invertir en infraestructuras bajo ese régimen empresas nacionales. Antes, a través del Estado los argentinos se hacían cargo de inversiones en infraestructura y de escandalosos sobreprecios. La Causa Cuadernos nos mostró como era el sistema.

Con el RIGI, las comunidades locales serán las más beneficiadas: mano de obra, servicios como transportes, equipamientos, alimentación, hospedajes, darían trabajo y generarían demandas que hoy no existen en lugares donde sólo se observan abandono y pobreza.

2- Atenta contra el Federalismo

Al respecto, se señala que la Constitución Nacional (CN) reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio y que el proyecto dispone que el RIGI sea de “aplicación en todo el territorio de la República Argentina” y se rija por disposiciones del PEN.

Respuesta: También falso. No se modifica el dominio originario consagrado en el artículo 124 de la CN, el RIGI es sólo para construir grandes infraestructuras que las industrias necesitan para producir y comercializar, no modifica el sistema de otorgamientos, gestiones y control de los recursos naturales.

Cabe reconocer que el artículo del RIGI al respecto es algo contradictorio, pues si bien ordena que se aplique de “manera plena respecto a todas las Provincias, la ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios” independientemente de que dichas jurisdicciones decidan adherir o no al RIGI, por el artículo 221 se invita a las provincias y municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones. Sin embargo, está claro que las provincias pueden o no adherir al RIGI, es sólo para las que adhieran donde regirá el cumplimiento pleno de los incentivos a las grandes Inversiones.

3- Limita las facultades fiscales de provincias y municipios

Esta crítica es porque el artículo 222 de la ley Bases (correspondiente al RIGI) dice que solo se acepta que se cobren a los inversores “tasas retributivas por servicios efectivamente prestados”.

Respuesta: ¿Cómo pueden criticar esta redacción? Cobrar por servicios no prestados es un fraude y resulta inconstitucional. Además, el RIGI abarca 12 Capítulos del Título 8 con no menos de 60 artículos con el objetivo de incentivar grandes inversiones nacionales y extranjeras para “garantizar la prosperidad del país” con más exportaciones y creación de empleo a través de los denominados Vehículos de Proyecto Único (VPU), que involucren “la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos”. ¿No decían acaso que era sólo para inversiones extranjeras?

4- Brinda excesivos beneficios fiscales

El Capítulo IV está dedicado íntegramente a los beneficios en relación con tributos e imposiciones aduaneras. El primero que se aborda es el impuesto a las Ganancias de cuyo pago quedan exceptuados en algunos casos y con porcentajes reducidos en otros. El IVA podrá ser cancelado con Certificados de Crédito Fiscal por compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso e infraestructura o servicios y esos certificados podrán ser utilizados por los proveedores para saldar cuentas con la AFIP.

Respuesta: Es tan absurda la legislación tributaria argentina que una inversión tiene que pagar el IVA. Así, una inversión de USD 500 millones debe inflarse a más de USD 600 millones Por eso nos eludieron históricamente las inversiones y sin ellas el país estalló. Que baje al 25% el impuesto a las Ganancias es muy promisorio porque:

35% es una barbaridad que nos quita competitividad global;

las inversiones del RIGI no compiten con ninguna otra actividad que pueda ser afectada;

su concreción pondrá en marcha riquezas enterradas, generará empleos de calidad, disparará pymes locales provinciales y nacionales; y

el aumento de la producción permitirá en el futuro que el impuesto a las Ganancias disminuya en forma general en todas las actividades económicas.

Salar del Rincón, en Salta: donde se extrae litio por evaporación de salmueras y se lo somete a procesos químicos para producir "carbonato grado batería" (Reuters)

5- Concede privilegios de comercio exterior

Las importaciones de “bienes de capital, repuestos, partes y componentes” estarán exentas de derechos de importación, tasa de estadística y comprobación de destino y todo otro tributo nacional o provincial.

Respuesta: Se elimina así el “costo país”, de que para adquirir un bien de capital hoy se deban pagar múltiples imposiciones. En lugar de festejar que lleguen inversiones y permitan producir riquezas, se empecinan en espantarlas. La provincia que no está de acuerdo puede no adherir y establecer su propia estrategia para atraer inversiones.

6- Es contrario al compre local

Se restringe la potestad de las provincias al establecerse que los inversores deben tener libre acceso a bienes importados y exportados. Esto es, no estarán obligadas a priorizar el abastecimiento interno, como ocurre con los cupos de exportación de carnes o naftas.

Por ejemplo, en La Rioja afectará la aplicación de la ley 7.536 de “Compre Riojano” para la adquisición de bienes, servicios, contrataciones y concesiones de producción, personas físicas o jurídicas o empresas locales. La norma quedará restringida pues los inversores no estarán obligados a comprar productos, insumos o servicios de empresas provinciales.

Respuesta: Las provincias que pusieron aduanas exigiendo los compres locales van a contramano de toda lógica económica. San Juan enseña que en la minería las pymes incorporaron tecnologías, sistemas de gestión y accedieron a financiamientos locales. Ese es el camino: ser competitivos.

El capital, desde donde venga, ofrece programas de desarrollo de proveedores locales, que prefiere por una cuestión de costos logísticos y competitividad. También algunas provincias desarrollan programas en esa línea.

7- No estimula el agregado de valor

El RIGI torna inaplicable la ley 10.608 que declara al litio y a sus derivados como “recursos naturales estratégicos”. Nada dice de agregar valor a los recursos antes de exportarlos.

Respuesta: Es una objeción propia de quienes no leyeron el RIGI. En el caso del litio: ¿qué tiene que ver una infraestructura con el valor agregado? Además, el litio tiene un enorme valor agregado generado en la Puna, que beneficia a los trabajadores de esta Industria minera. A partir de una salmuera que posee partes por millón de litio, en una planta de tratamiento se llega a un producto final como carbonato, hidróxido o fluoruro de litio, de enorme valor. Quienes opinan ligeramente sobre el litio, ¿creen que se exporta la salmuera?

Los inversores podrán disponer libremente del 20% de las divisas que generen en el primer año, el 40% en el segundo y el 100% a partir del tecero (Reuters)

8- Permite la libre disponibilidad de divisas

Los inversores podrán disponer libre mente del 20% de sus divisas de exportaciones en el primer año, 40% en el segundo año y 100% a partir del tercero.

Respuesta: Así es en el primer mundo y en los exitosos países de la región. Las ganancias empresariales deben poder disponerse con libertad. La obligación es pagar los salarios, leyes sociales, proveedores, impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales que correspondan.

Obligar a las empresas a liquidar las divisas al Banco Central significó robar el 50% de lo que se producía, productores fundidos que dejaron de generar trabajo, exportaciones subfacturadas para tratar de conseguir lo que se pudiera, inversiones que nos eludían por el desbarajuste macroeconómico. El resultado fue un país con más del 50% de niños pobres, legado que quienes se oponen al RIGI se sienten orgullosos de representar.

Conclusiones

El Grupo Sarmiento de científicos y profesionales vinculados a la minería viene sosteniendo desde su constitución, hace ya más de tres años, que la puesta en marcha de nuestra enorme potencialidad minera metalífera requería como prerrequisitos tener definidas tres cuestiones fundamentales: una macroeconomía normal, competitividad tributaria y construcción de infraestructuras.

¿Por qué? desde el cierre de Mina Alumbrera en 2018 en la Argentina no se pudo poner en marcha ni uno sólo de los principales proyectos de cobre que ya contaban con reservas suficientes.

Hasta el litio detuvo su marcha. Los directivos de Eramet le comunicaron al expresidente Alberto Fernández en su visita a París en febrero del 2020 que detenían sus inversiones dada la situación cambiaria de la Argentina.

La burbuja de precios del litio que se vivó a partir del 2021 produjo un cambio de decisión empresarial y pese a los riesgos, Centenario Ratones entrará este año a producir carbonato de litio en la provincia de Salta.

Descripción del proceso de producción de carbonato de litio de la minera Eramine. Pero según los críticos, no hay "agregado de valor"

Esas cuestiones previas para resolver, las sigue esperando el cobre. El RIGI representa una oportunidad extraordinaria para poder incorporar al desarrollo a territorios que no tienen energía, caminos, ni servicios de ningún tipo. El RIGI no compite con empresas pues otras allí no existen; generará trabajos donde hoy es apenas una ilusión para quienes resisten en poblaciones remotas; aparecerán pymes proveedoras de bienes y servicios de todo tipo.

De la mano de la Inversión privada se pondría fin a carencias elementales, llega donde hoy no hay ni leña para pasar un invierno, médicos para resolver un parto complejo, caminos en condiciones para traslados. Con las Inversiones aparecen los Sarmiento y los Favaloro para dignificar la vida de todos. Aparece la verdadera soberanía, distinta a la que emerge en encendidos discursos durante las fechas patrias. Sueños que puedan dejar de serlo.

El populismo se nos hizo cultural, dejamos de pensar y nos mueven increíbles eslóganes subidos al altar de una fe que los convierte irrefutables

Las críticas a la llegada de importantes inversiones a un país empobrecido por nosotros mismos es sólo una prueba más. No nos bastó con tener una de las praderas más importante del planeta. Pensamos que resultaría gratis dejar enterrada una riqueza mineral tan grande como la de granos y carnes de la Pampa Húmeda.

Nos orgullecemos con la educación y nos permitimos opinar de cualquier tema por haber pasado por un aula, eliminamos el espíritu crítico en la toma de decisiones y la verdad científica es “tirada al calefón”.

No sabemos si alcanzaremos a ver “el nacimiento de una nueva y gloriosa Nación”, y nos cuesta creerle a los que, manifestándose en contra del RIGI, permanecen callados frente a las anotaciones en los Cuadernos de Oscar Centeno.

El autor es Ex subsecretario de Desarrollo Minero, miembro del Grupo Sarmiento de expertos en Minería