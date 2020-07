En varias notas recientes en Infobae he tratado de sumar el enfoque económico al análisis de las decisiones sanitarias para el combate a la pandemia. He argumentado sobre la razonabilidad de un aislamiento estricto al inicio de la pandemia –para ganar tiempo, achatar la curva de contagios y preparar al sistema sanitario, mientras que se organizara una salida hacia una nueva normalidad con énfasis en la focalización de los controles en actividades y personas de mayor riesgo de contagio y mayores costos en caso de contagios–, distinguiendo entre un control inicial ex-ante (sin saber quién está o no contagiado, que incluye la cuarentena) vs un control posterior ex-post (identificando y aislando nuevos contagios y sus contactos recientes, medidas de higiene, límites a las aglomeraciones, etc.).