El pronóstico del tiempo en Córdoba hoy, 13 de marzo, según el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para Córdoba este viernes 13 de marzo de 2026 anticipa una jornada con tiempo estable, cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables. La máxima prevista es de 29°C y la mínima de 14°C, sin probabilidades de precipitaciones y con vientos leves que soplarán del sector sudoeste y sur.

Para el sábado 14 se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, ya que se prevén lluvias y tormentas durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40% y el 70%. Las temperaturas estarán entre los 19°C y los 28°C, y el viento continuará siendo leve, sin presencia de ráfagas significativas.

El domingo 15 regresan las condiciones de estabilidad, con cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas que alcanzarán los 29°C, mientras que la mínima se ubicará en 19°C. No se esperan precipitaciones y los vientos seguirán soplando en forma moderada, aunque pueden presentarse algunas ráfagas durante la jornada.

Durante el lunes 16 y martes 17 se prevé un aumento en la temperatura, con máximas de 31°C y 30°C respectivamente. El martes, además, existe una baja probabilidad de lluvias, especialmente hacia la tarde y la noche. Para el resto de la semana, se pronostican jornadas mayormente nubladas, con temperaturas que irán descendiendo gradualmente hasta el jueves 19.

El pronóstico en el resto del país

El último parte del Servicio Meteorológico Nacional detalla que, en el interior del país, la alerta amarilla por tormentas activas afecta a cuatro provincias. En La Pampa, las advertencias comprenden a Chical Co, Puelén, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel. Junto a este distrito, también están bajo alerta Gobernador Dupuy en San Luis; Juárez Celman, la zona baja de Río Cuarto, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña y Calamuchita en Córdoba; además de Junín, Rivadavia, los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y la zona baja de San Rafael en Mendoza.

Las zonas bajo advertencia podrían experimentar lluvias abundantes en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada estimados entre 25 y 60 milímetros. Las tormentas estarán asociadas a actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, de acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional.

El bloque principal de la alerta meteorológica establece que las áreas señaladas pueden registrar precipitaciones intensas, descargas eléctricas y condiciones propicias para la caída de granizo y vientos fuertes. Las recomendaciones del organismo incluyen evitar desplazamientos innecesarios, no retirar residuos domiciliarios, limpiar los desagües y asegurar objetos que puedan volarse. Si se produjera ingreso de agua a la vivienda, se indica desconectar artefactos eléctricos y cortar el suministro. Los especialistas recomiendan buscar de inmediato resguardo en edificaciones o en un vehículo cerrado en caso de encontrarse al aire libre durante las tormentas.

La Ciudad de Buenos Aires enfrentará condiciones con temperaturas superiores a la media reciente y baja probabilidad de lluvias, pero varias provincias del interior continuará bajo distintos niveles de alerta meteorológica por tormentas, lluvias y vientos de variada intensidad, según las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional.

Córdoba y el clima a lo largo del año

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba puede considerarse como templado moderado con características propias de cada una de las cuatro estaciones.

En términos generales el clima es pampeano, esto quiere decir que los inviernos no son muy fríos. El Verano eshúmedos, con días de altas temperaturas y noches frescas. Es en esta etapa del año cuando suelen registrarse tormentas eléctricas y caída ocasiones de granizo.

Los vientos del este y del oeste son poco comunes, su paso es de corta duración y poca intensidad. No obstante en Primavera los vientos del norte y noroeste se fortalecen.