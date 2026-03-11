El pronóstico del tiempo en Córdoba hoy, 11 de marzo, según el Servicio Meteorológico Nacional

El tiempo en la ciudad de Córdoba se presentará estable y mayormente nublado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles 11 de marzo el tiempo en la ciudad de Córdoba se presentará estable y mayormente nublado, con muy baja probabilidad de precipitaciones durante la jornada. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 25°C. Los vientos soplarán moderados del sector sur durante la mañana, con velocidades entre 23 y 31 km/h, disminuyendo hacia la tarde y la noche.

Para el jueves 12 continuarán las condiciones estables con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 17°C y 27°C. El viernes 13 se espera una jornada mayormente soleada, con mínima de 20°C y máxima de 28°C.

Un gráfico muestra el pronóstico del tiempo extendido para la ciudad de Córdoba, Argentina, abarcando del 11 al 17 de marzo de 2026, con información detallada de temperaturas, probabilidad de precipitación y viento.

Durante el fin de semana el tiempo se mantendrá mayormente estable. El sábado 14 se prevé cielo algo nublado con temperaturas entre 19°C y 28°C, aunque hacia la tarde podría registrarse alguna precipitación aislada. El domingo 15 volverán las condiciones más estables con cielo parcialmente despejado y temperaturas entre 19°C y 27°C.

De cara al inicio de la próxima semana, el lunes 16 se anticipa un marcado ascenso de temperatura, con valores entre 22°C y 32°C y ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. El martes 17 continuará el ambiente caluroso con mínima de 22°C y máxima de 32°C, bajo cielo parcialmente nublado.

El pronóstico del tiempo en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este miércoles cielo despejado y temperaturas templadas, con 0% de probabilidad de precipitaciones durante la jornada.

Hacia el fin de semana, el pronóstico anticipa que la nubosidad será variable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores, con temperaturas mínimas y máximas entre 19℃ y 32℃. Según los reportes, las chances de lluvias para el jueves y viernes se mantienen muy bajas, aunque el sábado la máxima podría alcanzar 27℃ y el domingo subir hasta los 30℃.

Las ráfagas de viento en el AMBA se mantendrán suaves durante el miércoles, con velocidades estimadas de 13 a 22 km/h y predominancia de direcciones noreste y este. Por su parte, solo en sectores de la Costa Atlántica bonaerense, entre San Clemente del Tuyú y Villa Gesell, se prevén chaparrones, que el jueves se transformarán en lloviznas. Para el suroeste bonaerense, como Coronel Suárez, Pigüé, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles, Monte Hermoso y Bahía Blanca, se esperan tormentas aisladas entre el jueves por la noche y el domingo.

En cuanto a la dinámica regional, el SMN precisa que once provincias siguen bajo alerta amarilla por tormentas, incluyendo sectores del este de Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, así como áreas del norte de Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Chaco, el este de Salta y el sur de Jujuy. Según datos de Meteored, las precipitaciones ya superan el promedio mensual en algunos puntos y el sistema de tormentas avanzará hacia el norte, manteniendo las alertas en el NOA y el NE argentino.

Córdoba y el clima a lo largo del año

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba puede definirse como templado moderado con características propias de cada una de las cuatro estaciones.

En términos generales el clima es pampeano, esto quiere decir que los inviernos no son muy fríos. El Verano eshúmedos, con días de altas temperaturas y noches frescas. Es en esta época del año cuando suelen registrarse tormentas eléctricas y caída ocasiones de granizo.

Los vientos del este y del oeste son poco comunes, su paso es de corta duración y poca intensidad. No obstante en Primavera los vientos del norte y noroeste se fortalecen.