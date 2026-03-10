Clima en Córdoba: temperatura y probabilidad de lluvia para este 10 de marzo

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de partir de tu casa, conoce la predicción del tiempo en Córdoba para las siguientes horas en este martes 10 de marzo.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 26 grados, la previsión de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 83%, mientras que las ráfagas de viento serán de 30 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que alcancen un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 17 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 72%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en Córdoba (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Córdoba?

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba, como el de la mayor parte de la provincia, es templado moderado con las cuatro estaciones bien definidas. En términos generales el clima es pampeano, de inviernos no muy fríos y poco lluviosos. Los veranos son húmedos, con días calurosos y noches frescas.

La temporada fresca dura del 20 de mayo al 13 de agosto y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 20 °C. El mes más frío del año en Córdoba es julio, con una temperatura mínima promedio de 5 °C y máxima de 18 °C.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.