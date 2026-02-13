Pronóstico del clima en La Plata este viernes: temperatura, lluvias y viento

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para La Plata este viernes 13 de febrero:

En La Plata se espera una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 18 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día y del 4% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 1% en el transcurso del día y del 27% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 33 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 10.

El clima en La Plata

Señalada como la “Ciudad de las diagonales”, la capital de la provincia de Buenos Aires tiene un clima nublado durante casi todo el año con inviernos fríos y vientos. Los veranos son calurosos, húmedos y con lluvia.

Los inviernos suelen ser fríos y con viento. A lo largo del año la metrópoli presenta temperaturas que van de los 6 °C a 28 °C y en pocas ocasiones es inferior a los 0°C o superior a los 33 grados.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.