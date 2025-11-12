Un drama juvenil llega a la lista de películas en Prime Video Colombia que no te puedes perder hoy

El tráiler de Culpa Nuestra, de Prime Video, rompe récords a nivel mundial. El avance se ha convertido en el más visto en la historia de una película original de streaming. (Crédito: Prime Video)

Prime Video difundió su nuevo ranking con las10 películas más reproducidas en Colombia hoy 12 de noviembre. Una saga española de romance juvenil domina el listado este miércoles.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Ya sea porque acaban de salir de carteleras, porque se viralizaron en redes sociales o se encuentra en una racha de popularidad, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Top 10 de películas Prime Video

La Tierra es visitada por una especie alienígena que amenaza la existencia de la humanidad. Los eventos se desarrollan a través de los ojos de cinco personas mientras luchan por dar sentido al caos que se desarrolla a su alrededor. Crédito: AppleTV

1. Invasión

La llegada de una especie alienígena a la Tierra pone en peligro a toda la humanidad. Sigue los acontecimientos a través de la perspectiva de cinco personas que, desde diferentes lugares del mundo, se esfuerzan por dar sentido al caos que las rodea.

2. Culpa nuestra

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor? Secuela de “Culpa tuya”.

3. Respira (Breathe)

El suministro de aire es escaso en un futuro cercano, lo que obliga a una madre y una hija a luchar para sobrevivir cuando dos extraños llegan desesperados por un refugio oxigenado.

4. En busca de Joy (Tyler Perry’s Finding Joy)

Shannon Thornton es Joy, talentosa pero ignorada diseñadora de Nueva York. Desafortunada en el amor y en su carrera, va de vacaciones a Colorado tras su amor platónico. Cuando un impactante descubrimiento la deja atrapada en una tormenta, Joy halla consuelo en Ridge (Tosin Morohunfola). Este encuentro transforma su perspectiva de la vida y el amor y probablemente cambie su camino para siempre.

5. Culpa mía

Nicole Wallace y Gabriel Guevara encabezan el reparto de la película basada en el primer libro de la exitosa trilogía "Culpables" de Mercedes Ron.

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión del nuevo marido de su madre. Allí conoce a su nuevo hermanastro Nick y sus personalidades chocan desde el primer momento. Pero la atracción que sienten les llevará a vivir una relación prohibida, donde el carácter rebelde y atormentado de cada uno de ellos pondrá del revés sus mundos haciendo que acaben perdidamente enamorados. Adaptación del primer libro de la trilogía “Culpables” de Mercedes Ron.

6. Culpa tuya

En un mundo donde el amor enfrenta una oposición implacable, Nick y Noah tendrán que enfrentarse a su familia, amigos y a la sociedad para proteger su vínculo prohibido. ¿Su amor podrá resistir la prueba definitiva o la presión los separará? Culpa Tuya se estrena en Amazon Prime el 27 de diciembre. (Crédito: Prime Video)

El amor entre Noah y Nick parece inquebrantable, a pesar de las maniobras de sus padres por separarles. Pero el trabajo de él y la entrada de ella en la universidad, abre sus vidas a nuevas relaciones. La aparición de una exnovia que busca venganza y de la madre Nick con intenciones poco claras, removerán los cimientos no solo de su relación, sino de la propia familia Leister. Cuando tantas personas están dispuestas a destruir una relación, ¿puede realmente acabar bien?

7. Migración: un viaje patas arriba

Una familia de patos intenta convencer a su sobreprotector padre para que se vayan a las vacaciones de su vida.

8. Juego sucio (Play Dirty)

Un experto ladrón lleva a cabo el mayor robo de su vida. Parker, junto a Grofield, Zen y un equipo experto, se ven involucrados en un golpe que los enfrenta a la mafia de Nueva York en esta arriesgada misión.

9. Edén (Eden)

En 1932, un grupo de europeos busca una nueva vida en una isla deshabitada del archipiélago de las Galápagos. Ellos y quienes les siguen creen haber encontrado el paraíso, pero descubren que el infierno son los demás. Crédito: Amazon Prime

En 1932, un grupo de europeos busca una nueva vida en una isla deshabitada del archipiélago de las Galápagos. Ellos y quienes les siguen creen haber encontrado el paraíso, pero descubren que el infierno son los demás.

10. Sin tiempo para morir

En No Time to Die, James Bond se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en la plataforma de streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.