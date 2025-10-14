41 fotos de la reunión clave de jueces y fiscales de todo el país por el sistema acusatorio

Últimas Noticias

40 fotos de los Premios a la Justicia En la Facultad de Derecho de la UBA, el medio especializado Quórum realizó la primera edición de un evento que busca reconocer a las principales figuras del ámbito judicial por sus aportes

28 fotos: Faena Art anunció el debut en Nueva York de “Amaze, Vogue, Ascend, Flourish” Se trata de una audaz instalación artística inmersiva con una pista de patinaje que celebra el movimiento, la música y la comunidad

50 fotos: la gran Gala Solidaria a beneficio de Fleni en el Teatro Colón El Ensamble Sinfónico 21 deleitó a los invitados con su música. El objetivo fue recaudar fondos para la renovación del equipamiento

Las fotos de la liberación de los 20 rehenes israelíes vivos tras el acuerdo con Hamas Tras más de dos años de cautiverio, quienes permanecieron en manos del grupo terrorista regresaron a su país este lunes por la madrugada, como parte del acuerdo promovido por Estados Unidos para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza