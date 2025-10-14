41 fotos de la reunión clave de jueces y fiscales de todo el país por el sistema acusatorio
En la Facultad de Derecho de la UBA, jueces y fiscales participaron de un debate interno sobre la implementación del sistema acusatorio, en un encuentro organizado por la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) y la Asociación de Fiscales (AFFUN)
Jueces y fiscales de todo el país convocados por AJUFE Y AFFUN se reunieron en la UBA para un debate interno sobre el sistema acusatorio
Juan Manuel Olima, Marcelo Martínez de Giorgi, Ricardo Lorenzetti, Gerardo Pollicita, Carlos Rívolo, Juan Manuel Casanovas, Ariel Lijo
Ricardo Lorenzetti, Javier Leal de Ibarra, Mariano Borinsky y Marcelo Duffy
Mario Villar, Gabriel Pérez Barberá, María Gloria André, Rafael Vehils Ruiz y Verónica Escribano
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Daniel Petrone, Marcelo Duffy y Susana Pernas. Ricardo Lorenzetti brindó la conferencia inaugural.
La comisión de Gerardo Pollicita, Julio Piumato, Mariano Borinsky, Javier Leal de Ibarra, Mario Villar y Carlos Rívolo trató los problemas legales y tecnológicos para la implementación del sistema acusatorio
La segunda comisión, compuesta por Rafael Vehils Ruiz, Mariana Catalano, Aníbal Pineda, Verónica Escribano, María Gloria André y Manuel Pizarro, se centró en la experiencia de las jurisdicciones donde el sistema acusatorio comenzó a funcionar
En el cierre del encuentro, Juan Manuel Olima, Eduardo Farah, Nicolás Toselli, Gustavo Hornos, Mariano Llorens, Gabriel Pérez Barberá, Juan Manuel Casanovas y Rocío Alcalá dialogaron sobre la implementación futura del sistema acusatorio en todo el país
Ariel Lijo, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 de CABA
Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Daniel Petrone, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal
Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
Marcelo Duffy, presidente de AJUFE
Marcelo Duffy, Ricardo Lorenzetti, Martín Irurzun y Daniel Petrone
Julio Piumato, Ariel Lijo y Gerardo Pollicita.
Gerardo Pollicita, fiscal federal en lo Criminal y Correccional de CABA
Carlos Rívolo, Fiscal Federal en lo Criminal Y Correccional de CABA
Martín Irurzun, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
Gustavo Hornos, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
Eduardo Farah, juez de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la CABA
Marcelo Martínez de Giorgi, Juez de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal
Mario Villar, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal
Rocío Alcalá, Presidenta de la Cámara Federal de Resistencia
Gabriel Pérez Barberá, fiscal ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico
Karina Perilli, jueza de Cámara Federal en lo Penal Económico
Aníbal Pineda, juez de la Cámara Federal de Rosario
Mariana Catalano, jueza de la Cámara Federal de Salta
Ricardo Lorenzetti
Ariel Lijo
Gustavo Hornos
Rafael Vehils Ruiz, fiscal general a cargo de la Fiscalía Federal de Cámara de Tucumán
Mariano Llorens, juez de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de CABA
Nicolás Toselli, juez de Tribunal Oral Federal de CABA
Manuel Pizarro, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza
Roberto Lemos Arias, juez de la Cámara Federal de La Plata
Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional
Marcelo Martínez de Giorgi
Martín Irurzun
Javier Leal de Ibarra, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia
Juan Manuel Olima Espel, secretario de la Procuración General de la Nación