Líderes de América Latina, Europa y Estados Unidos fueron homenajeados por el Adam Smith Center por su defensa de la libertad y la democracia

El Adam Smith Center for Economic Freedom reunió a dirigentes políticos, empresarios, periodistas, artistas y referentes internacionales en una nueva edición de la “Champion of Freedom Dinner & Celebration”, una gala dedicada a reconocer a figuras vinculadas con la promoción de la libertad económica, el liderazgo democrático y las sociedades abiertas. Entre los homenajeados estuvieron el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el titular de la FIFA, Gianni Infantino; el periodista Enrique Acevedo; el cantante cubano Yotuel Romero; y el senador estadounidense Bernie Moreno.
La ceremonia contó además con la presencia de ex mandatarios, ex funcionarios, legisladores estadounidenses y representantes del sector privado y académico. El encuentro tuvo una carga simbólica especial al coincidir con el aniversario número 250 de dos hechos considerados fundamentales para la historia política y económica moderna: la Revolución Americana y la publicación de La riqueza de las naciones, de Adam Smith.
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Durante el discurso inaugural, el director fundador del centro, Carlos Díaz-Rosillo, destacó el significado histórico de ambos acontecimientos. “Esta noche nos reunimos no solo para honrar esos aniversarios, sino para celebrar los principios que siguen siendo tan relevantes como el día en que fueron escritos”, afirmó.
Díaz-Rosillo señaló además que las ideas vinculadas a la libertad individual y la prosperidad económica continúan teniendo impacto en el escenario internacional. Según expresó, la Revolución Americana estableció que la libertad es “un derecho inherente a todo ser humano”, mientras que la obra de Adam Smith abrió el debate sobre la relación entre desarrollo económico y libertad.
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Uno de los principales reconocimientos de la noche fue para Luis Abinader, quien recibió el premio “Champion of Freedom”. La distinción destacó su papel al frente de República Dominicana y las políticas impulsadas durante su administración relacionadas con crecimiento económico, fortalecimiento institucional y apertura regional.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue homenajeado con el galardón “Titan of Freedom”, una categoría destinada a figuras del deporte internacional. La organización resaltó su trayectoria en el ámbito futbolístico y su liderazgo al frente de una de las entidades deportivas más influyentes del mundo.
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En el área de medios de comunicación, el periodista mexicano Enrique Acevedo recibió el premio “Vox Libertatis”. El reconocimiento fue entregado por su trabajo periodístico y su defensa de una cobertura informativa “veraz, rigurosa e independiente”. Acevedo, ganador de un premio Emmy y conductor del noticiero En Punto de Televisa, ha desarrollado buena parte de su carrera en Estados Unidos y América Latina.
La empresaria y filántropa Maris Franca Llorens-Antognolli obtuvo el reconocimiento “Flare of Freedom”, orientado a personalidades vinculadas con iniciativas humanitarias y proyectos de impacto social. La organización destacó sus actividades empresariales y filantrópicas desarrolladas durante décadas en Paraguay.
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Otro de los distinguidos fue Antonio Huertas, presidente ejecutivo de MAPFRE, quien recibió el premio “International Business Leader”. El Adam Smith Center señaló que el ejecutivo español ha consolidado el crecimiento internacional de la compañía y promovido políticas asociadas con la libre empresa y las prácticas corporativas éticas.
En el ámbito cultural, el cantante cubano Yotuel Romero fue reconocido con el galardón “Beacon of Freedom”. El artista, integrante fundador del grupo Orishas, ganó notoriedad internacional tras participar en la composición de Patria y Vida, canción convertida en símbolo de protesta contra el régimen cubano y ganadora del Latin Grammy en 2021.
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El senador republicano Bernie Moreno recibió el premio “Light of Congress”, entregado a legisladores que promueven iniciativas vinculadas con el libre mercado y la actividad empresarial. Moreno, nacido en Colombia y radicado en Estados Unidos desde su adolescencia, desarrolló una extensa carrera en el sector automotor antes de ingresar en la política.
En el cierre del evento, Carlos Díaz-Rosillo sostuvo que los homenajeados representan trayectorias vinculadas no solo al éxito profesional, sino también a “un propósito”. “Han defendido y promovido la causa de la libertad en los más altos niveles del gobierno, los negocios, el deporte, el periodismo y las artes”, expresó.
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