Líderes de América Latina, Europa y Estados Unidos fueron homenajeados por el Adam Smith Center por su defensa de la libertad y la democracia

Los homenajeados Enrique Acevedo, Gianni Infantino, Maris Franca Llorens-Antognolli, Carlos Díaz-Rosillo, Luis Abinader, Jeanette Nuñez, Yotuel Romero, Antonio Huertas y Bernie Moreno durante la “Champion of Freedom Dinner & Celebration” organizada por el Adam Smith Center for Economic Freedom

El Adam Smith Center for Economic Freedom reunió a dirigentes políticos, empresarios, periodistas, artistas y referentes internacionales en una nueva edición de la “Champion of Freedom Dinner & Celebration”, una gala dedicada a reconocer a figuras vinculadas con la promoción de la libertad económica, el liderazgo democrático y las sociedades abiertas. Entre los homenajeados estuvieron el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el titular de la FIFA, Gianni Infantino; el periodista Enrique Acevedo; el cantante cubano Yotuel Romero; y el senador estadounidense Bernie Moreno.

Asistentes de la gala anual Champion of Freedom Dinner & Celebration del Adam Smith Center

La ceremonia contó además con la presencia de ex mandatarios, ex funcionarios, legisladores estadounidenses y representantes del sector privado y académico. El encuentro tuvo una carga simbólica especial al coincidir con el aniversario número 250 de dos hechos considerados fundamentales para la historia política y económica moderna: la Revolución Americana y la publicación de La riqueza de las naciones, de Adam Smith.

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Durante el discurso inaugural, el director fundador del centro, Carlos Díaz-Rosillo, destacó el significado histórico de ambos acontecimientos. “Esta noche nos reunimos no solo para honrar esos aniversarios, sino para celebrar los principios que siguen siendo tan relevantes como el día en que fueron escritos”, afirmó.

El director fundador del Adam Smith Center, Carlos Díaz-Rosillo, encabezó la ceremonia y destacó el valor de la libertad económica y las sociedades abiertas

Díaz-Rosillo señaló además que las ideas vinculadas a la libertad individual y la prosperidad económica continúan teniendo impacto en el escenario internacional. Según expresó, la Revolución Americana estableció que la libertad es “un derecho inherente a todo ser humano”, mientras que la obra de Adam Smith abrió el debate sobre la relación entre desarrollo económico y libertad.

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Uno de los principales reconocimientos de la noche fue para Luis Abinader, quien recibió el premio “Champion of Freedom”. La distinción destacó su papel al frente de República Dominicana y las políticas impulsadas durante su administración relacionadas con crecimiento económico, fortalecimiento institucional y apertura regional.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, recibió el reconocimiento “Champion of Freedom” durante la gala anual del Adam Smith Center for Economic Freedom

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader participó en la gala anual del Adam Smith Center junto a líderes políticos, empresarios y figuras internacionales vinculadas a la defensa de la libertad económica

Jeanette Nuñez, presidenta de Florida International University; Luis Abinader, presidente de República Dominicana; e Iván Duque, ex presidente de Colombia, participaron en la “Champion of Freedom Dinner & Celebration” organizada por el Adam Smith Center for Economic Freedom

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y Carlos Díaz-Rosillo en el marco de la gala “Champion of Freedom Dinner & Celebration” del Adam Smith Center for Economic Freedom

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue homenajeado con el galardón “Titan of Freedom”, una categoría destinada a figuras del deporte internacional. La organización resaltó su trayectoria en el ámbito futbolístico y su liderazgo al frente de una de las entidades deportivas más influyentes del mundo.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue distinguido con el premio “Titan of Freedom” por su liderazgo en el deporte internacional

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto a Carlos Díaz-Rosillo durante la “Champion of Freedom Dinner & Celebration”, donde el dirigente deportivo fue reconocido con el premio “Titan of Freedom”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, brinda un discurso durante la “Champion of Freedom Dinner & Celebration”, gala organizada por el Adam Smith Center for Economic Freedom

Los galardonados Maris Franca Llorens-Antognoli, Luis Abinader, Gianni Infantino, Enrique Acevedo, Bernie Moreno , Jeanette Nuñez y Antonio Huertas en su entrada a la gala Champion of Freedom Dinner & Celebration

En el área de medios de comunicación, el periodista mexicano Enrique Acevedo recibió el premio “Vox Libertatis”. El reconocimiento fue entregado por su trabajo periodístico y su defensa de una cobertura informativa “veraz, rigurosa e independiente”. Acevedo, ganador de un premio Emmy y conductor del noticiero En Punto de Televisa, ha desarrollado buena parte de su carrera en Estados Unidos y América Latina.

El periodista y presentador de televisión mexicano, Enrique Acevedo, junto al director fundador del Adam Smith Center, Carlos Díaz-Rosillo en la gala anual Champion of Freedom Dinner & Celebration

Desde el escenario de la “Champion of Freedom Dinner & Celebration”, Enrique Acevedo comparte unas palabras ante los invitados de la gala organizada por el Adam Smith Center for Economic Freedom

La empresaria y filántropa Maris Franca Llorens-Antognolli obtuvo el reconocimiento “Flare of Freedom”, orientado a personalidades vinculadas con iniciativas humanitarias y proyectos de impacto social. La organización destacó sus actividades empresariales y filantrópicas desarrolladas durante décadas en Paraguay.

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La destacada empresaria y filántropa, Maris Franca Llorens-Antognoli, junto al director fundador del Adam Smith Center, Carlos Díaz-Rosillo en la Champion of Freedom Dinner & Celebration

Otro de los distinguidos fue Antonio Huertas, presidente ejecutivo de MAPFRE, quien recibió el premio “International Business Leader”. El Adam Smith Center señaló que el ejecutivo español ha consolidado el crecimiento internacional de la compañía y promovido políticas asociadas con la libre empresa y las prácticas corporativas éticas.

Tras recibir el reconocimiento “International Business Leader”, Antonio Huertas posa junto a Carlos Díaz-Rosillo en la gala anual del Adam Smith Center for Economic Freedom

En el ámbito cultural, el cantante cubano Yotuel Romero fue reconocido con el galardón “Beacon of Freedom”. El artista, integrante fundador del grupo Orishas, ganó notoriedad internacional tras participar en la composición de Patria y Vida, canción convertida en símbolo de protesta contra el régimen cubano y ganadora del Latin Grammy en 2021.

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El cantante cubano Yotuel Romero se presenta sobre el escenario durante la “Champion of Freedom Dinner & Celebration”, donde fue reconocido con el premio “Beacon of Freedom"

El artista cubano Yotuel Romero fue distinguido con el premio “Beacon of Freedom”, reconocimiento entregado a figuras del ámbito cultural y del entretenimiento por su influencia y defensa de la libertad

El senador republicano Bernie Moreno recibió el premio “Light of Congress”, entregado a legisladores que promueven iniciativas vinculadas con el libre mercado y la actividad empresarial. Moreno, nacido en Colombia y radicado en Estados Unidos desde su adolescencia, desarrolló una extensa carrera en el sector automotor antes de ingresar en la política.

El senador estadounidense Bernie Moreno fue distinguido con el reconocimiento “Light of Congress”

El senador estadounidense Bernie Moreno se dirige a la audiencia durante la “Champion of Freedom Dinner & Celebration”, donde recibió el reconocimiento “Light of Congress”

Iván Duque, Carlos Díaz-Rosillo y el senador estadounidense Bernie Moreno comparten un momento durante la “Champion of Freedom Dinner & Celebration” organizada por el Adam Smith Center for Economic Freedom

En el cierre del evento, Carlos Díaz-Rosillo sostuvo que los homenajeados representan trayectorias vinculadas no solo al éxito profesional, sino también a “un propósito”. “Han defendido y promovido la causa de la libertad en los más altos niveles del gobierno, los negocios, el deporte, el periodismo y las artes”, expresó.

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