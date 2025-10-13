Noticias

Honduras: cotización de cierre del dólar hoy 13 de octubre de USD a HNL

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 26,14 lempiras en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,01% con respecto a la cifra de la jornada previa, cuando cotizó a 26,14 lempiras, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 0,5%, por lo que en términos interanuales aún acumula un ascenso del 5,08%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días anteriores, invirtió el resultado de la sesión previa, en el que se saldó con una subida del 0,55%, demostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 9,78%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (13,71%), lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo que indica la tendencia general.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

