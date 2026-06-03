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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 3 de junio

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,39 dólares canadienses, lo que representa una variación del 0,23% respecto al precio de cierre anterior de 1,38. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,64%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,81%.

El dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento en su valor frente al dólar estadounidense por primera vez en un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,8%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,23%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.

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