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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 3 de junio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de -0,01%.<i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro registró un avance del 0,22%, aunque su variación interanual muestra una ligera bajada del -0,07%.

El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una presión a la baja en el par. La volatilidad actual del 1,87% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,75%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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