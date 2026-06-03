Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 3 de junio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,84 quetzales, lo que representa un incremento del 1,89% respecto al precio de cierre anterior de 8,68 quetzales, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,07%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,6%.

El euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,02%, superando la volatilidad de referencia del 20,25%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD