Resultados del Loto Clásico de Chile 5432: números ganadores de hoy domingo 31 de mayo

No solo los resultados del Loto Clásico, sino también de sus Revancha, Recargado, Desquite. (Infobae)

Loto Chile, una de las loterías más conocidas del país, reveló los resultados ganadores de su más reciente sorteo Clásico llevado a cabo hoy domingo 31 de mayo de 2026.

Revise si resultó ser el ganador del premio mayor o de cualquier otro de los tantos premios millonarios que brinda esta celebre lotería.

Resultados del Loto Chile

Clásico : 5 8 22 30 32 40.

Comodín : 2.

Multiplicar : 5.

Desquite : 4 8 21 26 38 41.

Revancha : 19 21 22 25 27 39.

Recargado: 7 8 10 15 27 36.

A qué hora se juega el Loto Chile

Loto Clásico es el sorteo principal de la Polla Chilena de Beneficencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pollera Chilena de Beneficencia realiza tres sorteos a la semana del Loto Clásico de la siguiente manera:

La lotería se juega cada martes, jueves y domingo.

Los números ganadores se divulgan por la noche, después de las 21:00 horas.

Cómo cobrar el premio de Loto

El texto ofrece una guía sobre el proceso para reclamar premios de lotería en Chile, específicamente del juego Loto. Se explica que los ganadores generalmente pueden cobrar sus premios directamente en las oficinas oficiales de la Polla Chilena de Beneficencia. Créditos: Podcast generado con IA

Todos los premios de las loterías de la Polla Chilena de Beneficencia pueden cobrarse directamente en las oficinas oficiales.

En el caso de que no se pueda por razones técnicas o de liquidez, el cobro del premio también se puede realizar directamente en la Caja Central, ubicada en Compañía Nº 1085, piso 6º, en Santiago, en un horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a jueves y los viernes de 9:00 a 12:00 horas.

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Si el ganador se encuentra fuera de la región metropolitana y no puede ir a la Caja Central, entonces, se validará el premio en el sistema y enviará a las oficinas el recibo ganador junto a una solicitud de pago del premio. Una vez validado se le emitirá al ganador un vale, un cheque o se le hará un depósito o transferencia electrónica en la cuenta corriente bancaria que indique.

Si los premios son obtenidos a través del portal oficial de juegos, el dinero será abonado automáticamente a la cuenta virtual pudiendo retirar el monto obtenido.

Cuándo caduca tu premio

Los pasos para jugar por los premios de Loto Clásico(Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que únicamente cuentas con 60 días para cobrar tu premio, cualquiera que este sea.

El tiempo para exigir el dinero arranca a partir de la fecha de la publicación de los resultados en el que resultaste ganador.

Transcurrido dicho lapso caduca el derecho al cobro del respectivo monto.

¿Cómo jugar Loto Clásico?

Jugar al Loto Clásico es fácil y no tiene gran dificultad. (Foto: Polla Chilena)

La forma más fácil y sencilla de jugar Loto y reclamar sus premios millonarios es a través de la página oficial, Pollo Chilena, siguiendo los siguientes pasos:

1. Iniciar sesión o, en caso de no contar con ello, crear un nuevo usuario.

2. Elegir el sorteo de Loto Clásico.

3. Escoge seis números entre el 1 y el 41, los cuales conformarán la apuesta ganadora.

4. Los números se pueden escoger de forma manual o de manera automática, donde la combinación se generará al azar.

5. Si a su apuesta quiere sumar las modalidades de Recargado, Revancha, Desquite y Jubilazo, tienes que elegir una nueva apuesta por cada versión añadida y repetir el proceso.

6. Siga las instrucciones de pago y confirme la compra del boleto.

Es importante mencionar que todo el proceso es totalmente legal y seguro, siempre y cuando lo haga a través de los medios oficiales.

Ahora si lo quieres hacer de manera presencial, debes seguir los siguientes pasos:

1. Acuda a una agencia autorizada de la Polla Chilena de Beneficencia.

2. Solicite una cartilla de Loto Clásico al vendedor.

3. Marque los seis números entre el 1 y el 41 en la cartilla, que formarán su apuesta.

4. Puedes añadir los juegos complementarios como Recargado, Revancha, Desquite o Jubilazo.

5. Entrega la cartilla completada junto con el pago correspondiente y recibes tu boleto oficial con los números seleccionados.

En esta modalidad también puedes marcar la opción al azar para que el sistema seleccione una combinación aleatoria. Esto es muy popular entre los jugadores que prefieren dejar la elección a la suerte y, curiosamente, algunos de los premios más grandes de la historia han sido ganados mediante esta modalidad.

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¿Cuánto cuesta jugar el Loto?

Depende de la modalidad del sorteo, el costo de esta lotería tiene una amplia variedad para todos los bolsillos y funciona de la siguiente manera:

Loto: $1.000.

Loto y Recargado: $1.500.

Loto, Recargado y Revancha: $1.800.

Loto, Recargado, Revancha y Desquite: $2.000.

Loto, Recargado, Revancha, Desquite y Multiplicar: $2.500.

Loto, Recargado, Revancha, Desquite y Jubilazo $2.500.

Loto, Recargado, Revancha, Desquite, Jubilazo y Multiplicar: $3.000.

Loto, Recargado, Revancha, Desquite, Jubilazo, Multiplicar y Jublilazo 50 años: $3.500.