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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 1 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,38 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación positiva del 0,33%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,18%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,43%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual se sitúa en 3,67%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,23%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.

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