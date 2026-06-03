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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 3 de junio

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,15% respecto al precio de cierre anterior de 7,46 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,18%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,66%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento de la moneda local. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,07%, superando la volatilidad de referencia del 20,18%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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