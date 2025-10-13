Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 13 de octubre en Honduras

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
El euro es una de
El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

En la pasada jornada el euro cotizó al cierre a 30,25 lempiras en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,43% con respecto a los 30,38 lempiras de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro marca una disminución 0,68%; pese a ello desde hace un año aún mantiene un ascenso del 15,1%.

Si confrontamos el dato con fechas previas, dio la vuelta al dato de la jornada previa en el que experimentó una subida del 1,11%, mostrando una falta de estabilidad en los resultados. La volatilidad referente a estos siete días fue de 14,43%, que es una cifra sutilmente inferior al dato de volatilidad anual (15,73%), lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual ahora mismo.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

Temas Relacionados

HondurasEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Asunción?

Durante el invierno en Paraguay la temperatura baja hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord histórico, ocurrido en el año 2000

¿Cómo estará el clima en

Acciones de Moscú a la baja: MOEX Russia Index cae un 0,51% al cierre de de operaciones este 13 de octubre

Cierre de sesión MOEX Russia Index: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Acciones de Moscú a la

Cotización del Moscow RTS del 13 de octubre

Cierre de sesión Moscow RTS: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Cotización del Moscow RTS del

Euro: cotización de cierre hoy 13 de octubre en Nicaragua

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Dólar: cotización de cierre hoy 13 de octubre en Costa Rica

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy