Un problema que asoma es la cautelar que los gobernadores peronistas le presentaron a la Corte Suprema de Justicia para frenar la reducción del IVA, un impuesto que es coparticipable y que no están dispuestos a ceder sin previa negociación. El asunto no fue tratado en la reunión de Gabinete, pero hay confianza en el Gobierno de que el Máximo Tribunal no haga lugar a la demanda. "No creemos que se opongan a una medida para aliviar la situación de la gente en este momento", dejó trascender una fuente involucrada en el asunto.