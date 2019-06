Melella supo capitalizar el gran descontento del sector estatal que rodeó a la gestión de Bertone. Enfrentada al rojo de las cuentas públicas heredado por la administración de su antecesora, Fabiana Ríos, apenas asumió la ex diputada y ex senadora del PJ debió congelar los salarios estatales y reformar drásticamente el régimen previsional, extendiendo de 45 a 62 años la edad jubilatoria. Una medida muy resistida, que no logró imponer a los efectivos policiales provinciales y que llenó los juzgados de presentaciones judiciales. Todo un tema pendiente que deberá resolver el Tribunal Superior de Justicia.