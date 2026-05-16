Emiratos dice que "todas sus medidas" adoptadas en la guerra en Irán son "defensivas"

El Cairo, 16 may (EFE).- El Gobierno emiratí afirmó este sábado que "todas las medidas" adoptadas por el país del golfo Pérsico, el más castigado por Irán en respuesta a la ofensiva bélica lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, se han enmarcado "en acciones defensivas", sin aclarar si han atacado o no a la República Islámica.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU) dijo en un comunicado que "todas las medidas adoptadas por Emiratos se han enmarcado en acciones defensivas destinadas a proteger su soberanía, a los civiles y las infraestructuras vitales, en línea con el derecho legítimo del país a salvaguardar su seguridad nacional y mantener su estabilidad".

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Esta reacción se produce tras una información el pasado lunes del diario estadounidense Wall Street Journal que afirmaba que el país, ubicado frente a las costas iraníes, ha estado llevando a cabo ataques secretos contra Irán, uno de ellos en abril, en el que alcanzó una refinería de petróleo en la isla iraní de Lavan.

El ministerio, que no hace referencia a ninguna acción concreta, destacó nuevamente que Emiratos se reserva "todos sus derechos soberanos, legales, diplomáticos y militares para responder a cualquier amenaza o acto hostil".

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De confirmarse el ataque reportado por WSJ, sería la primera vez que un país del golfo Pérsico interviene directamente contra Irán en el marco de esta guerra.

Asimismo, el departamento afirmó que los "intentos de coacción o la difusión de narrativas y acusaciones malintencionadas no socavarán las posiciones de principios de Emiratos ni disuadirán al país de proteger sus intereses nacionales supremos y defender su soberanía y capacidad de decisión independiente".

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Estas palabras llegan también después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, acusara ayer, viernes, a un Estado miembro de los BRICS, en una clara referencia a Emiratos, de bloquear una declaración conjunta sobre la guerra en Oriente Medio debido a su "relación especial" con Israel y Estados Unidos.

De hecho, Araqchí aseguró -después de que la reunión ministerial del bloque concluyera en la India sin una posición común sobre la guerra en Oriente Medio- que Teherán no lo consideró un objetivo durante las recientes hostilidades en la región, sino que solo fueron "las bases estadounidenses en su territorio".

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Al respecto, el ministerio emiratí condenó en su comunicado "los ataques y amenazas iraníes no provocados dirigidos contra Emiratos y países de toda la región (del golfo Pérsico), que incluyeron el lanzamiento de cerca de 3.000 misiles balísticos, misiles de crucero y drones" hacia el país árabe, que provocaron al menos doce muertos, incluidos dos militares emiratíes.

Igualmente, el Gobierno emiratí quiso aclarar que continúa "su estrecha coordinación y consulta con los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), junto con socios regionales e internacionales, en apoyo de la seguridad y estabilidad regionales y para reforzar aún más la cooperación conjunta" del golfo Pérsico.

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Estas declaraciones vienen después de que el medio estadounidense Bloomberg reportara ayer que EAU fracasó en su intento de convencer a otros estados árabes miembros del CCG para que se unan a Abu Dabi en una campaña militar coordinada contra la República Islámica.EFE