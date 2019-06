"Nos tildan de apátridas cuando nosotros votamos por este presidente. Por eso es que creo que vivimos en dictadura. No es necesario que tenga que dejar a mi familia y pasar por lo que estoy pasando cuando es un dinero que me he ganado con mi sudor. Si no fuera dictadura, de una vez nos hubieran pagado los pasivos y no nos llamaran traidores a la patria. Pero aquí no han cobrado ni los vivos ni los muertos", sostiene Johnny Morales, quien a su vez, espera que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, constate las condiciones y violación de los derechos de los obreros en su visita al país esta semana entre el 19 y 21 de junio. "La última vez que vino la comisión de la ONU, los pasearon en los mejores carros y nunca se enteraron de lo que ocurre en el país", dijo Morales.