"Yo veo la situación en el mercado inmobiliario. Los únicos que venden departamentos son los que no tienen más remedio y los malvenden porque no hay demanda. La gente quiere estar en dólares. Después buscará el destino", señaló Adrián Mercado, broker inmobiliario que también ve que este "parche del Banco Central no beneficiará ni afectará a su actividad porque la gente no va a tomar decisiones hasta después de las elecciones".