"No se observaron modificaciones o alteraciones significativas en los 12 documentos de prueba sumergidos en cubetas a una temperatura promedio de 5° C durante diferentes etapas de 40, 50, 60, 70 y hasta 90 días. Las láminas de PVC con las que están confeccionados los DNI mostraron una resistencia a cuestiones de humedad que no alteraran significativamente la impresión del documento ni su soporte de cobertura plástica", explicaron las fuentes.