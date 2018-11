Jaqueline Monzón, hermana del cabo principal Jorge Ariel Monzón, agregó: "Hemos tenido idas y vueltas con muchas personas de la fuerza. Hay quienes no me van ni me vienen, pero hubo gente de la Armada a la que realmente le estoy sumamente agradecida el apoyo que nos dio. Querer estar cerca de nosotros en este momento es un gesto valorable".