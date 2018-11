Carlos Maslatón, siempre polémico, divertido y astuto, defendió a bitcoin por ser "…un sistema monetario único en el mundo, donde se sabe la oferta monetaria. No hay otra cosa así y por eso no necesita un Banco Central". Luego habló acerca de la caída a fin del año pasado: "Este bombazo que le pegaron a bitcoin fue dado por aquellos que no están a favor, porque va en contra de sus intereses. Alguien en el mundo quiere dificultar que el precio de bitcoin pueda expresarse como moneda fiduciaria".