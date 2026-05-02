Trump imita la voz de Sheinbaum y reafirma su postura sobre el Golfo de México

Washington, 1 may (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó este viernes sobre su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, e imitó su voz al reafirmar su postura sobre el uso del nombre "Golfo de México", un tema que ha generado debate político y diplomático entre ambos países.

"Ella (Sheinbaum) es una mujer hermosa, tiene una hermosa voz… ella fue bailarina de ballet", dijo Trump durante una cena privada del Forum Club of the Palm Beaches, celebrada este viernes en Florida. EFE

PUBLICIDAD