Agencias

Trump bromea e imita la voz de Sheinbaum y reafirma su postura sobre el Golfo de México

Guardar

Washington, 1 may (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó este viernes sobre su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, e imitó su voz al reafirmar su postura sobre el uso del nombre "Golfo de México", un tema que ha generado debate político y diplomático entre ambos países.

"Ella (Sheinbaum) es una mujer hermosa, tiene una hermosa voz… ella fue bailarina de ballet", dijo Trump durante una cena privada del Forum Club of the Palm Beaches, celebrada este viernes en Florida. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

EEUU lamenta que Camboya mantenga la condena al opositor Kem Sokha y alerta por la libertad de expresión

EEUU lamenta que Camboya mantenga la condena al opositor Kem Sokha y alerta por la libertad de expresión

China asume la presidencia del Consejo de Seguridad y alerta del aumento de conflictos y tensiones globales

China asume la presidencia del Consejo de Seguridad y alerta del aumento de conflictos y tensiones globales

Sábado, 2 de mayo de 2026 (02:00 GMT)

Infobae

Trump imita la voz de Sheinbaum y reafirma su postura sobre el Golfo de México

Infobae

Shakira tendrá a Caetano Veloso y María Betania como invitados en su concierto en Río

Infobae