Además, Di María opinó acerca del flamante entrenador interino. "Que no haya un cuerpo técnico fijo no me preocupa, creo que Scaloni está capacitado para hacer ese trabajo. La llegada de Walter Samuel para ser el ayudante es muy importante, los conozco y son gente trabajadora y muy buena, hay que estar tranquilos. Falta todavía para la Copa América, quedan estos partidos amistosos y otros más, también en marzo hay Eliminatorias. Cuando llegue la Copa América se va a ver qué va a pasar", concluyó.