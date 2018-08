Es que Pachorra, subcampeón del mundo con Argentina en Brasil 2014 y un emblema de Estudiantes de La Plata, contó cómo apeló a lo que les transmitía a sus futbolistas en las charlas técnicas para superar el desafío que le planteó la enfermedad. "Cuando yo estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores: 'No pueden dar menos del 100%'. Si se los pedía a ellos, yo tenía que luchar para mantenerme con vida".