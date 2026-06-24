Mueren tres personas en ataques de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod y una localidad ocupada en Donetsk

Las autoridades de Rusia han denunciado este miércoles la muerte de tres personas en ataques ejecutados por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod y una localidad ucraniana en la provincia de Donetsk (este) ocupada por las tropas de Moscú en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

La Oficina Operativa de Bélgorod ha indicado en un mensaje en redes sociales que "una persona ha muerto y otra ha resultado herida a causa de un ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas" contra la localidad de Privetni.

Así, ha resaltado que la herida ha sido hospitalizada tras ser alcanzada en la espalda por "metralla" y ha agregado que "está recibiendo toda la atención médica necesaria". "Nuestras condolencias a la familia de la víctima mortal", ha afirmado.

Asimismo, el alcalde de la localidad de Gorlóvka, Ivan Prijodko, ha señalado que "dos civiles han muerto en un ataque terrorista con un dron ucraniano" en el distrito de Kalininski. "Memoria eterna a las víctimas inocentes. Condolencias a sus familiares y amigos", ha apostillado.

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Gorlóvka, situada en Donetsk, es parte de la conocida como República Popular de Donetsk, anexionada por Rusia en septiembre de 2022, meses después del inicio de la invasión desatada por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que durante la última noche han sido derribados 323 drones ucranianos en numerosas regiones del país, incluida la de Moscú, así como sobre aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido internacionalmente.

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Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha acusado a Rusia de lanzar 101 drones durante la noche y ha afirmado que 95 han sido interceptados. Sin embargo, ha confirmado impactos en cinco puntos del país, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.