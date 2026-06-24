Agencia Aérea Europea prolonga hasta julio su recomendación de no operar en Oriente Medio

Berlín, 24 jun (EFE).- La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) prolongó este miércoles hasta el 1 de julio su recomendación a todas la aerolíneas europeas de evitar el espacio aéreo de Irán y de otros diez países de Oriente Medio y el golfo Pérsico, porque considera que existe aún un "estado de tensión elevada" pese al memorando de entendimiento firmado recientemente por EE.UU. e Irán.

El último Boletín de Información para Zonas de Conflicto (CZIB) de la agencia con sede en la ciudad alemana de Colonia, afecta al espacio aéreo de Baréin, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

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La AESA explica que tras la firma del memorando de entendimiento para ampliar el alto el fuego por otros 60 días "la situación ha pasado de un conflicto activo e intenso, con un elevado número de incidentes armados, a un estado de tensión elevada, caracterizado por incidentes militares limitados, esporádicos y localizados".

Por ello, opina, "siguen siendo posibles infracciones puntuales del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, especialmente en el estrecho de Ormuz y en el espacio aéreo circundante".

"Aunque el nivel general de riesgo en la región ha disminuido, la sostenibilidad del alto el fuego sigue siendo incierta a largo plazo y existe la posibilidad de una rápida escalada. Por ello, resulta esencial mantener una vigilancia estrecha y evaluaciones de riesgo actualizadas para garantizar la seguridad de los vuelos", afirma.

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La agencia advierte además de que, en caso de que la tregua actual se rompa, los espacios aéreos mencionados "podrían verse expuestos a amenazas inminentes".

La AESA indica que, aunque los riesgos para las aeronaves que operan en esta zona del mundo pueden reducirse mediante una gestión proactiva del espacio aéreo y medidas de contingencia, estas mitigaciones son menos eficaces para abordar los riesgos que afectan a la infraestructura aeronáutica en tierra.

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También señala que, dado el elevado nivel de tensión que persiste y la posibilidad de nuevas acciones militares, Irán mantiene un alto nivel de alerta para su fuerza aérea y sus unidades de defensa antiaérea en todo el país.

Además, el espacio aéreo de Irak sigue viéndose afectado por ataques iraníes recurrentes y por las actividades continuas de actores violentos no estatales, en particular grupos militantes respaldados por Irán, añade la agencia europea.

Asimismo, enfatiza, a pesar del frágil alto el fuego actualmente vigente entre Israel y Hezbolá, continúa existiendo la posibilidad de actividades militares que afecten al espacio aéreo del Líbano. EFE